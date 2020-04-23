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Аслан Бжания прибыл на церемонию инаугурации президента Абхазии 

© Sputnik Леон Адлейба
В Абхазии
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Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200423/1029957602/Aslan-Bzhaniya-pribyl-na-tseremoniyu-inauguratsii-prezidenta-Abkhazii.html

Церемония инаугурации избранного президента Абхазии Аслана Бжания проходит в конференц-зале здания Администрации главы государства в Сухуме в ограниченном кругу из-за ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Аслан Бжания прибыл на церемонию инаугурации президента Абхазии, сообщают корреспонденты Sputnik с места события. 

Во время инаугурации избранный глава государства произнесет клятву, затем и.о. президента республики Валерий Бганба вручит ему символы президентской власти. 

Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости.

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Темы:
Инаугурация Аслана Бжания (17)


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