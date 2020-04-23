СУХУМ, 23 апр – Sputnik. Аслан Бжания прибыл на церемонию инаугурации президента Абхазии, сообщают корреспонденты Sputnik с места события.
Во время инаугурации избранный глава государства произнесет клятву, затем и.о. президента республики Валерий Бганба вручит ему символы президентской власти.
Атрибуты президентской власти Республики Абхазия – штандарт, печать с изображением государственного герба и с надписью "Президент Республики Абхазия", шашка, символизирующая роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Республики Абхазия, и национальный абхазский посох (алабаща) — символ государственной мудрости.
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