По собственному желанию: директор Рицинского нацпарка покинула пост 

Рита Лолуа была назначена на должность директора Рицинского реликтового парка в ноябре 2014 года, сменив на этом посту предыдущего руководителя Саида Таркил.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Рита Лолуа освобождена от должности директора Рицинского реликтового национального парка, распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба в четверг 23 апреля. Как рассказала Лолуа корреспонденту Sputnik, решение об уходе она приняла по собственному желанию. Она также поделилась планами на будущее.

"Я буду писать докторскую диссертацию. Я же управленец-железнодорожник, вот на эту тему планирую написать. Тем более что по моей кандидатской диссертации на севере много станций работает", - сказала Рита Лолуа.

Рита Лолуа была назначена на должность директора Рицинского реликтового парка в ноябре 2014 года, сменив на этом посту предыдущего руководителя Саида Таркил.

Рицинский национальный реликтовый парк с 30-х годов прошлого века до 1996 года был заповедником. Парк расположен на площади в 39 тысяч гектаров и входит в Ассоциацию заповедников и национальных парков Северного Кавказа Российской Федерации. В нем водятся медведи, рыси, барсуки и еще десятки видов животных и птиц. Парк разделен на две функциональные зоны: заповедную, в которой запрещена любая хозяйственная деятельность, и рекреационно-хозяйственную.

Ежегодно парк посещают от 300 до 400 тысяч туристов. Билет в Рицинский национальный парк для взрослых стоит 350 рублей, для детей – 100 рублей. 45% дохода парка уходит в республиканский бюджет, а также на безвозмездную помощь Гудаутскому району, а 55% на техническое оснащение, ремонтные работы, охрану территории и зарплаты работникам.

По данным от дирекции Нацпарка, за последние пять лет доход парка составил 870 миллионов рублей от реализации билетов и коммерческой деятельности. С 2000 по 2014 год сумма заработанная Нацпарком составляла 340 миллионов рублей.

В 2018 году в Рицинском парке был также открыт новый туристический маршрут к историческим дольменам, расположенным на территории заповедника.

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