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Песнь льда и цикламенов: зимние краски Рицы

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© Sputnik / Томас Тхайцук
Атмосферно, красиво, незабываемо – этими тремя словами можно описать зимние краски Рицы.
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/photo/20200202/1029338375/Pesn-lda-i-tsiklamenov-zimnie-kraski-Ritsy--.html

Абхазская зима имеет неповторимое очарование: это горы, припорошенные снегом, зеленые пальмы на набережной, распустившиеся розы, вечнозеленые кипарисы и цветущие олеандры.

Зимняя Рица привлекает туристов благодаря снегу. В 2020 году погода в Абхазии не успела порадовать долгожданными снежными осадками. И тем не менее, в середине января в горах все-таки выпал снег.

В 2020 году Рицинский национальный парк посещают много местных и туристов. Обычно они отправляются в горы в поисках снега.

В зимний период выбирают такие же туристические маршруты, как и в летний. Туристы гуляют вдоль берега Рицы, любуются пейзажами, фотографируются.

Рицинский национальный парк расположен в горной части Абхазии, на южном склоне Главного Кавказского хребта. Рицинский национальный парк — это не только само озеро Рица, к нему относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.

Билет в Рицинском Национальном парке для взрослых стоит также 350 рублей, для детей – 100 рублей – детский. От каждого проданного билета в бюджет Гудаутского района начисляется 100 рублей.

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