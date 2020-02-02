Песнь льда и цикламенов: зимние краски Рицы

Абхазская зима имеет неповторимое очарование: это горы, припорошенные снегом, зеленые пальмы на набережной, распустившиеся розы, вечнозеленые кипарисы и цветущие олеандры.

Зимняя Рица привлекает туристов благодаря снегу. В 2020 году погода в Абхазии не успела порадовать долгожданными снежными осадками. И тем не менее, в середине января в горах все-таки выпал снег.

В 2020 году Рицинский национальный парк посещают много местных и туристов. Обычно они отправляются в горы в поисках снега.

В зимний период выбирают такие же туристические маршруты, как и в летний. Туристы гуляют вдоль берега Рицы, любуются пейзажами, фотографируются.

Рицинский национальный парк расположен в горной части Абхазии, на южном склоне Главного Кавказского хребта. Рицинский национальный парк — это не только само озеро Рица, к нему относятся Голубое озеро, Гегский водопад, озера Малая Рица и Мзы, минеральные источники в долине Ауадхара, каньоны рек Бзыбь, Гега и Юпшара.

Билет в Рицинском Национальном парке для взрослых стоит также 350 рублей, для детей – 100 рублей – детский. От каждого проданного билета в бюджет Гудаутского района начисляется 100 рублей.

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