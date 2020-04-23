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Жительницу села Ажара доставили на вертолете в Республиканскую больницу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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740601
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200423/1029963930/Zhitelnitsu-sela-Azhara-dostavili-na-vertolete-v-Respublikanskuyu-bolnitsu.html

Медики пока не поставили диагноз 71-летней жительнице села Ажара, ей предстоит пройти обследование.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. 71-летнюю жительницу высокогорного села Ажара на вертолете доставили в Республиканскую больницу в Сухуме, рассказал Sputnik начальник центра управления силами МЧС Батал Барчан. 

По его словам, пожилая уроженка Ажары почувствовала себя плохо, после чего поступило обращение к спасателям.

"Наши медики полетели в село, доставили ее в Сухум, приземлились прямо на площадке Республиканской больницы. Мы созвонились с нашими медиками, но они пока не знают, что с ней, врачи будут проводить обследование", - отметил Барчан.

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставили больную из села Ажара в Республиканскую больницу к 17 часам.

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