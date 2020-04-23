Жительницу села Ажара доставили на вертолете в Республиканскую больницу

Медики пока не поставили диагноз 71-летней жительнице села Ажара, ей предстоит пройти обследование.

СУХУМ, 23 апр – Sputnik. 71-летнюю жительницу высокогорного села Ажара на вертолете доставили в Республиканскую больницу в Сухуме, рассказал Sputnik начальник центра управления силами МЧС Батал Барчан.

По его словам, пожилая уроженка Ажары почувствовала себя плохо, после чего поступило обращение к спасателям.

"Наши медики полетели в село, доставили ее в Сухум, приземлились прямо на площадке Республиканской больницы. Мы созвонились с нашими медиками, но они пока не знают, что с ней, врачи будут проводить обследование", - отметил Барчан.

Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии доставили больную из села Ажара в Республиканскую больницу к 17 часам.

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