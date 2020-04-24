В соответствии с Конституционным законом о правительстве Абхазии, Кабинет министров республики слагает полномочия перед вновь избранным президентом.

СУХУМ, 24 апр - Sputnik. Кабинет министров Абхазии сложил полномочия, сообщает пресс-служба Кабмина.

Прежний состав правительства Абхазии был сформирован после официального вступления экс-президента Абхазии Рауля Хаджимба в должность главы государства в октябре 2019 года.

Как и полагается по закону Абхазии, Хаджимба в течение трех месяцев должен был сформировать Кабмин. В персональном плане изменений практически не произошло. Премьер-министром вновь стал Валерий Бганба.

Изменения произошли в структуре Кабмина. Два министерства были реорганизованы в Госкомитеты: Министерство сельского хозяйства - в Государственный комитет по сельскому хозяйству; Министерство по курортам и туризму - в Государственный комитет по курортам и туризму.

Министерство здравоохранения и Министерство труда, занятости и социального обеспечения реорганизовали путем слияния в Министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Путем слияния были реорганизованы Государственный комитет по физической культуре и спорту.

Госуправление связи и массовых коммуникаций, Госуправление по транспорту, Служба госнадзора за деятельностью в области связи были реорганизованы в Государственное управление по энергетике, транспорту и связи.

Госкомитет по строительству и архитектуре стал Государственным управлением по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Управление государственной статистики реорганизовано в Государственный комитет по статистике.

Президент переименовал и три министерства - Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия в Министерство культуры, Министерство репатриации в Министерство демографии и репатриации, Министерство образования и науки в Министерство просвещения Абхазии.

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