Алхас Квициниа назначен руководителем Администрации президента Абхазии

После вступления в должность нового президента Аслана Бжания Кабмин, согласно закону, сложил полномочия. В стране были назначены новый премьер-министр и глава Администрации президента.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении Алхаса Квициниа руководителем Администрации главы государства. Об этом сообщается на официальном сайте президента страны.

"Назначить руководителем Администрации президента Республики Абхазия Квициниа Алхаса Алексеевича", - говорится в тексте указа.

Ранее глава государства принял отставку правительства Абхазии и назначил Александра Анкваба премьер-министром республики.

Алхас Алексеевич Квициниа родился в 1969 году в городе Сухум Абхазской АССР. Выпускник сухумской средней школы №10. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства по специальности "агроном". Ветеран Отечественной войны 1992-1993 годов. Награжден медалью "За отвагу".

С 2005 по 2014 год работал заместителем главы администрации Сухума. Женат, имеет сына и двух дочерей.

В 2019 году Алхас Квициниа - кандидат на выборах президента Абхазии, был зарегистрирован от партии "Амцахара", которую он возглавляет.

Во втором туре голосования на выборах президента Абхазии Алхас Квициниа, по решению ЦИКа, занял второе место, победителем был объявлен Рауль Хаджима. В январе 2020 года это решение было отменено и назначены новые выборы президента.

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