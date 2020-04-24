Последняя страница политической карьеры: Валерий Бганба обратился к гражданам

Сегодня Бганба подписал постановление о сложении полномочий действующего состава Кабинета министров страны перед новым президентом.

СУХУМ, 24 апр – Sputnik. Бывший глава Кабинета министров Абхазии Валерий Бганба обратился к гражданам после отставки правительства. Экс-премьер признался, что последние несколько месяцев работы дались ему нелегко, и заявил, что для него было честью служить народу Абхазии.

"Перелистывая последнюю страницу своей политической карьеры, я хотел бы вам сказать, что в 35 лет моей государственной службы вместилось огромное количество событий как горьких, так и счастливых, олицетворявших развитие нашего государства, нашей родины", - так начал свое обращение Бганба.

Он подчеркнул, что на протяжении всех этих лет старался быть полезным для страны и народа, а главным его желанием всегда было развитие страны и благополучие граждан.

"Несмотря на огромный опыт работы, последние четыре месяца были тяжелейшим испытанием в моей профессиональной карьере", - признал Бганба.

В стране произошел политический кризис, и было необходимо снизить напряжение в обществе. Еще одним серьезным вызовом стала мировая пандемия коронавируса.

Бганба пожелал новому руководству страны удачи в решении сложных задач, которые перед ним стоят, и поблагодарил граждан за поддержку и терпение.

Сегодня Валерий Бганба подписал, как того требует закон, постановление о сложении полномочий действующего состава Кабинета министров страны перед президентом Асланом Бжания. Новый глава государства в течение трех месяцев должен сформировать новый Кабмин. Его глава уже назначен - им стал экс-президент Александр Анкваб.

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