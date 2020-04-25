Развитие с натяжкой: с какими трудностями сталкивается ветслужба Абхазии

СУХУМ, 25 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Ветеринарная служба Абхазии развивается, но в отрасли есть серьезные проблемы, сказал корреспонденту Sputnik начальник Государственной ветеринарной службы Роман Джопуа.

"Ветеринария Абхазии, она развивается, скажем так, с натяжкой. Вы наверняка знаете, какие инфляционные, политические процессы происходят у нас в стране, и все это сказывается на нашей работе. Нам бывает довольно трудно. Время от времени возникают новые заболевания, с которыми мы боремся", - отметил Джопуа.

Государство поддерживает ветеринарные службы, но, подчеркнул Джопуа, они могли бы снабжаться лучше.

Структура ветслужбы страны охватывает все семь районов Абхазии и ее столицу. В этой сфере на сегодняшний день работают более ста человек. В советское время было более одной тысячи. Также в Сухуме действует Республиканская ветеринарная лаборатория.

Роман Джопуа с сожалением подчеркнул, что несмотря на итак небольшой штат, Государственная ветслужба регулярно подвергается оптимизации.

"Мы никак не можем убедить, что этого делать крайне нежелательно. Нас все время сокращают и это тоже негативно влияет на нашу работу. По последней оптимизации в нашем центральном органе стало на четыре единицы штата меньше. Всего там сейчас работает 27 человек, но дело в том, что это количество сформировано путем ликвидации в прошлом самостоятельной пограничной ветеринарной службы, которую присоединили к нам. В действительности, в центральном органе работает около восьми человек", - сказал он.

После закрытия границ с Российской Федерацией и запрета на экспорт медикаментов из-за пандемии коронавирусной инфекции, в Абхазии возникли проблемы с доставкой препараторов ветеринарной направленности. Это положение за последние недели усугубилось еще больше, сказал Джопуа. При этом он добавил, что лекарства против особо опасных заболеваний животных, которыми обязано снабжать государство, поставляются в полной мере.

Нехватка ощущается с вакцинами против таких заболеваний среди крупного рогатого скота, как пастереллез и эмфизематозного карбункула. Дефицит есть также с препаратами для лечения заболеваний птиц. С вакцинами от бешенства, сибирской язвы и бруцеллеза проблем нет.

Читайте также: