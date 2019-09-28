Вирус бешенства: переносчики, мифы и фобия

Международный день борьбы с бешенством отмечается ежегодно 28 сентября. Кто главный переносчик опасного заболевания и как избежать гибели после встречи человека с ним, читайте в материале.

Sputnik

Проблема заболевания бешенством среди животных и угроза жизни человеку были актуальны всегда и во всем мире, уверен начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа.

В первую очередь это связано с тем, что встреча человека с больным животным может обернуться настоящей трагедией для хомо сапиенс, если не принять своевременные и необходимые меры.

"Актуальность этой проблемы особенно увеличилась в послевоенные годы, когда прекратился отстрел диких животных, которые и являются главным источником распространения бешенства", — рассказал Джопуа.

По словам специалиста, больше всего подвержены заражению вирусом бешенства плотоядные животные – собаки и кошки. Этот вирус им обычно передается от диких животных, которые обитают в лесу, но нередко выходят к месту проживания людей. А лес, да и сама природа, климат Абхазии, добавил Джопуа, идеально подходят для появления и распространения заболевания.

Бешеные крысы и мыльный раствор

"В советское время были прецеденты того, что крысы становились источником заражения не только животных, но и птиц. К счастью, в истории современной Абхазии такие случаи не зарегистрированы", — отметил ветеринар.

Человеку этот опасный вирус чаще всего передается от домашних животных через укус. Джопуа поделился способом первой помощи в такой ситуации, которая, конечно же, не застраховывает от дальнейшего распространения вируса в организме, но снижает уровень риска.

Это раствор хозяйственного мыла на основе воды, но возлагать все надежды на эту "микстуру" нельзя. Обязательно нужно сразу же обратиться к врачам и пройти всю необходимую вакцинацию.

Не терять время

Если время было упущено, подчеркнул ветеринар, то человека уже ничего не спасет. Как только появятся первые симптомы заражения, клинические признаки, которые могут дать о себе знать в период от трех и до 45 недель, инфицированный погибает.

"Были случаи, когда инкубационный период у человека доходил до года, а у собак чаще всего так и бывает. Из-за поражения центральной нервной системы спустя определенное время начинают проявляться первые признаки бешенства. Главные симптомы у человека, и животных – это беспричинные приступы паники, боязнь воды, перепад настроения, изменение характера вплоть до агрессии. Бывает и такое, что человек начинает выть и кусаться", — объяснил Роман Джопуа.

Инфекционист Сухумской городской инфекционной больницы Камилла Хурхумал объясняет, что вакцинация от бешенства не входит в список плановых вакцинаций, проводится она только в тех случаях, когда человека укусило животное. В первую очередь, если вас покусали, нужно промыть рану мыльной водой, обработать перекисью водорода и обратиться в травмпункт, где всегда есть необходимая вакцина.

Врач отметила, что в идеале в медучреждение надо обратиться в первые 72 часа после укуса животного. Если не получится за это время, то не позднее двух недель, иначе вакцина будет бесполезной. Диета вакцинированным не нужна, но употреблять алкоголь нельзя, так как он разрушает вакцину. Инкубационный период вируса зависит от локализации укуса или попадания слюны зараженного животного на тело человека.

Первые и основные симптомы заражения бешенством – это головные боли, ломота в теле, неприятные покалывания и тянущие боли в месте укуса, раздражительность, боязнь воды и света.

Инкубационный период длится от одного до двух месяцев, но по последним исследованиям, инкубационный период может варьироваться до пяти лет.

Роман Джопуа, в свою очередь, развеял миф о том, что главный признак бешенства у животных – это пена изо рта. Это в корне неверно, утверждает он.

Пена в полости рта животных может появиться по разным причинам, в том числе от обычного отравления. Это, конечно же, должно насторожить, подчеркнул ветеринар, но не факт, что повышенное слюноотделение — причина заражения вирусом.

Бесспорным доказательством того, что животное страдает от бешенства, является раскрытая пасть и неспособность плотоядного ее закрыть. Бывает и такое, что собаки с признаками бешенства целиком погружают голову в воду, пытаясь ее выпить. Но так как горло парализовано, сделать это им не удается. Это неопровержимый факт того, что домашнее животное болеет бешенством.

За июнь 2019 года в Галскую районную больницу с жалобами на укус собак и кошек обратились 36 человек, был зафиксирован один летальный исход.

Начальник Государственной ветеринарной службы Абхазии Роман Джопуа призывает население вакцинировать своих питомцев от бешенства, чтобы избегать опасных для здоровья людей ситуаций.

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