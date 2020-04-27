Юбилейный дубль: "Сухумприбор" отмечает день открытия дважды за апрель

В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор", который четыре года спустя был преобразован в завод "Сухумприбор".

СУХУМ, 27 апр - Sputnik. Промышленное предприятие "Сухумприбор" дважды за апрель отметило сорокалетний юбилей и, по словам главы завода Марлена Гадлия, причиной этого могла стать путаница в официальных документах.

"Насколько нам известно, завод "Сухумприбор", который тогда назывался "Электроприбор", начал работу 16 апреля 1960 года. У нас есть справка из архива об истории "Сухумприбора", но почему-то бывшие власти, наверное, ориентировались по каким-то другим документам и поэтому днем открытия завода принято считать 27 апреля", - отметил Гадлия.

Он также добавил, что все юбилеи коллектив предприятия отмечал именно 16 апреля. По рассказу Гадлия, в довоенное время завод обладал уникальным цехом, который производил шарики из нержавеющей стали для пишущих ручек. Таких заводов на всей территории СССР было не так много. За месяц "Сухумприбор" выпускал около ста миллионов этих шариков. Помимо этого, завод производил электрографические и копировальные аппараты. Работало на предприятии тогда более полутора тысяч человек с учетом сотрудников, работавших в нескольких филиалах по стране.

Основную часть оборудования во время войны удалось сохранить, но по истечению лет они устарели, многое вышло из строя.

"После войны наш Кабинет министров издал постановление о переносе в наше здание торговых объектов. Многое оборудование нам пришлось убрать. Мы производим железные двери, ворота, окна и решетки. Также выпускаем комплектующие для обрезки кустов чая, так называемые импульсные отмашки для речных судов. Заказов, конечно, не так много, но когда появляется спрос на эти приборы для судов, мы их изготавливаем. Эти приборы в основном отправляем владельцем судов, которые курсируют по Волге", - поделился он.

В планах руководства завода подписать соглашения с российскими коллегами о производстве в стенах "Сухумприбора" некоторых комплектующих. Специалисты одного из смоленских предприятия приезжали в Абхазию для осмотра сухумского завода и оценки его технических возможностей, но ответа от них пока не последовало.

Гадлия также рассказал, что свободные в "Сухумприборе" помещения предоставляются в аренду для предпринимателей, которые, к примеру, занимаются изготовлением сувенирной продукции. На сегодняшний день штат "Сухумприбора" составляет примерно 70 человек, двое из которых работают там уже 58 лет – Камуг Тарба и Аслан Гицба.

Глава акционерного общества "Сухумприбор" Марлен Гадлия поздравил всех коллег с юбилеем и пожелал успехов в жизни и работе.

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