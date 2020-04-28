Два года колонии: Гулрыпшский суд вынес приговор за незаконное хранение оружия

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Суд Гулрыпшского района 28 апреля приговорил к двум годам лишения свободы Вахтанга Пачулия, известного в криминальном мире как Наник, за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.
Отбывать наказание Вахтанг Пачулия будет в исправительной колонии-поселении, без штрафа.
Он обвинялся в незаконном хранении и ношение огнестрельного оружия - пистолета системы "Макарова", боеприпасов к нему и боевой гранаты РГД-5, а также незаконном хранении наркотического вещества марихуана весом 0,456 грамма.
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