Два года колонии: Гулрыпшский суд вынес приговор за незаконное хранение оружия

Вахтанг Пачулия будет отбывать наказание в исправительной колонии-поселении, штраф ему суд назначать не стал.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Суд Гулрыпшского района 28 апреля приговорил к двум годам лишения свободы Вахтанга Пачулия, известного в криминальном мире как Наник, за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Отбывать наказание Вахтанг Пачулия будет в исправительной колонии-поселении, без штрафа.

Он обвинялся в незаконном хранении и ношение огнестрельного оружия - пистолета системы "Макарова", боеприпасов к нему и боевой гранаты РГД-5, а также незаконном хранении наркотического вещества марихуана весом 0,456 грамма.

Читайте также: