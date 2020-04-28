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Два года колонии: Гулрыпшский суд вынес приговор за незаконное хранение оружия

© Sputnik / Владимир Федоренко
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200428/1030000360/Dva-goda-kolonii-Gulrypshskiy-sud-vynes-prigovor-za-nezakonnoe-khranenie-oruzhiya.html

Вахтанг Пачулия будет отбывать наказание в исправительной колонии-поселении, штраф ему суд назначать не стал.

СУХУМ, 28 апр – Sputnik. Суд Гулрыпшского района 28 апреля приговорил к двум годам лишения свободы Вахтанга Пачулия, известного в криминальном мире как Наник, за незаконное ношение и хранение огнестрельного оружия. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

Отбывать наказание Вахтанг Пачулия будет в исправительной колонии-поселении, без штрафа.

Он обвинялся в незаконном хранении и ношение огнестрельного оружия - пистолета системы "Макарова", боеприпасов к нему и боевой гранаты РГД-5, а также незаконном хранении наркотического вещества марихуана весом 0,456 грамма. 

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