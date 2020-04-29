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Гагра, Сухум и Пицунда вошли в топ-7 городов для длительного отдыха у россиян

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200429/1030006196/Gagra-Sukhum-i-Pitsunda-voshli-v-top-7-gorodov-dlya-dlitelnogo-otdykha-u-rossiyan-.html

Россияне пока не готовы отказаться от идеи провести летний отпуск у моря, несмотря на всемирную эпидемию коронавируса.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Абхазские города вошли в список курортов, где туристы бронируют отдых летом 2020 на более чем две недели. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Отдых туристов на пляже Черного моря в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазия вошла в "посткризисный" список туроператоров России

Дольше всего туристы планируют отдыхать летом в Новороссийске, в среднем продолжительность отдыха составляет 31 ночь. В семерку популярных по продолжительности отдыха курортов также вошли села Андреевка, Портовое и Прибрежное в Крыму, Гагра, Пицунда и Сухум в Абхазии.

Семь курортов, где планируют отдыхать летом дольше всего:

  • Новороссийск, Краснодарский край — 31 ночь
  • Гагра, Абхазия — 16 ночей
  • Андреевка, Крым — 15,7 ночи
  • Пицунда, Абхазия — 14 ночей
  • Сухум, Абхазия — 14 ночей
  • Портовое, Крым — 14 ночей
  • Прибрежное, Крым — 14 ночей

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

На данный момент граница Абхазии закрыта для въезда иностранных граждан из-за пандемии коронавируса.

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