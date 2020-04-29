Гагра, Сухум и Пицунда вошли в топ-7 городов для длительного отдыха у россиян

Россияне пока не готовы отказаться от идеи провести летний отпуск у моря, несмотря на всемирную эпидемию коронавируса.

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Абхазские города вошли в список курортов, где туристы бронируют отдых летом 2020 на более чем две недели. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Дольше всего туристы планируют отдыхать летом в Новороссийске, в среднем продолжительность отдыха составляет 31 ночь. В семерку популярных по продолжительности отдыха курортов также вошли села Андреевка, Портовое и Прибрежное в Крыму, Гагра, Пицунда и Сухум в Абхазии.

Семь курортов, где планируют отдыхать летом дольше всего:

Новороссийск, Краснодарский край — 31 ночь

Гагра, Абхазия — 16 ночей

Андреевка, Крым — 15,7 ночи

Пицунда, Абхазия — 14 ночей

Сухум, Абхазия — 14 ночей

Портовое, Крым — 14 ночей

Прибрежное, Крым — 14 ночей

Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.

На данный момент граница Абхазии закрыта для въезда иностранных граждан из-за пандемии коронавируса.

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