Гагра, Сухум и Пицунда вошли в топ-7 городов для длительного отдыха у россиян

СУХУМ, 29 апр - Sputnik. Абхазские города вошли в список курортов, где туристы бронируют отдых летом 2020 на более чем две недели. Такие данные приводит российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.
Дольше всего туристы планируют отдыхать летом в Новороссийске, в среднем продолжительность отдыха составляет 31 ночь. В семерку популярных по продолжительности отдыха курортов также вошли села Андреевка, Портовое и Прибрежное в Крыму, Гагра, Пицунда и Сухум в Абхазии.
Семь курортов, где планируют отдыхать летом дольше всего:
- Новороссийск, Краснодарский край — 31 ночь
- Гагра, Абхазия — 16 ночей
- Андреевка, Крым — 15,7 ночи
- Пицунда, Абхазия — 14 ночей
- Сухум, Абхазия — 14 ночей
- Портовое, Крым — 14 ночей
- Прибрежное, Крым — 14 ночей
Список составлен на основании данных оплаченных заявок отелей, квартир и домов туристами в период с 1 июня по 31 августа 2020 года.
На данный момент граница Абхазии закрыта для въезда иностранных граждан из-за пандемии коронавируса.
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