Импорт рискует, обороты падают: Делба рассказал о вирусном кризисе и путях выхода из него

Президент Абхазии Аслан Бжания 28 апреля подписал два указа о назначении Владимира Делба вице-премьером и министром финансов.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Новый вице-премьер и министр финансов Абхазии Владимир Делба в интервью радио Sputnik рассказал о том, какой ущерб наносит режим ограничений экономике республики, и поделился планами, как преодолеть кризисную ситуацию.

"Как известно, указом президента была утверждена структура правительства, в которой есть должность вице-премьера и, разумеется, министра финансов. Сегодня говорить о том, какие отраслевые направления будут вверены в координации либо во взаимодействии с профильными министерствами мне, как вице-премьеру, пока еще рано", - подчеркнул он.

Круг обязанностей будет определен после того, как распределят полномочия между премьером и вице-премьером, проинформировал Делба.

"Тогда будет все прояснено, какие направления деятельности работы органов государственной власти будет вести вице-премьер. Вероятнее всего, одним из направлений будет курирование экономического блока в правительстве республики", - сказал он.

Бюджет с учетом новых вызовов

Владимир Делба подчеркнул, что в результате ограничительных мер, введенных в стране, экономика Абхазии терпит убытки.

Ранее бывший министр финансов Джансух Нанба отмечал, что доходная часть бюджета страны сократилась примерно на 129 миллионов рублей с 1 по 24 апреля в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Также он подчеркнул, что на оставшиеся восемь месяцев 2020 года ожидается выпадение доходов до 60%.

"Я согласен с Джансухом Эдуардовичем, у нас сегодня была беседа с ним. Конечно, потери бюджета есть, и они достаточно существенные, в этой связи нужно находить мобильные пути решения. Прежде всего определить приоритизацию расходов бюджета, безусловно, повысить администрирование доходов бюджета. Это, вероятнее всего, позволит нам на небольшом уровне удерживать падение доходов, но сегодня становится очевидным, что мы можем потерять в 2020 году 60%, а возможно, и более, доходов государственного бюджета", - рассказал Делба.

По его словам, бюджет на 2021 год будет формироваться с учетом нового вызова.

"Этот вызов показывает влияние коронавируса на экономику. Поэтому считаю, что комплекс мер, в том числе по поддержке экономики, должен быть разработан в целом правительством республики и иметь общереспубликанское значение. Под поддержкой экономики я понимаю различные формы, от прямого бюджетного финансирования до элементов государственного регулирования, при этом, естественно, необходимо поддерживать постоянную занятость населения, чтобы сохранять действующий фонд оплаты труда, соответственно платежи во внебюджетные фонды, чтобы не наращивать безработицу в стране", - отметил вице-премьер.

Кризис как вирус

Также Делба подчеркнул, что принятые в России меры по нераспространению коронавирусной инфекции влияют на экономику Абхазии.

"Дело в том, что уже сегодня мы наблюдаем замедление внешнеэкономической деятельности, резко снизились обороты в отдельных отраслях экономики, в том числе наш импорт очень сильно начинает рисковать. Поэтому здесь, несомненно, есть связь, и (карантинные меры - ред.) в России непосредственно оказывают влияние на экономику республики. Это хозяйственные условия, это внешне-договорные контракты, прежде всего", - заметил он.

Владимир Делба — абхазский политический деятель, экономист. Родился 26 сентября 1974 года в Сухуме. Окончил Абхазский госуниверситет, после поступил в аспирантуру на кафедру учета анализа и аудита МГУ Ломоносова.

С 10 октября 2011 по 8 апреля 2015 года Делба занимал пост вице-премьера и министра финансов Абхазии. Со 2 июня 2014 года по 29 сентября 2014 года исполнял обязанности премьер-министра Абхазии.

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