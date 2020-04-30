Спасают снега: уровень воды в Джварском водохранилище упал до критической отметки

Судя по данным с веб-камеры, установленной на Джварском водохранилище, уровень воды в нем варьируется от 418 до 420 метров.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik, Бадри Есиава. Уровень воды в Джварском водохранилище опустился ниже 420 метров, но работа ИнгурГЭС не остановлена. Во время зимнего энергетического кризиса эта отметка называлась критической, при достижении которой станция должна прекратить работу.

Как рассказал корреспонденту Sputnik председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония, работа гидроэлектростанции не была приостановлена, так как вода в водохранилище быстро прибавляется.

"Вода быстро прибавляется, и поэтому работа гидроэлектростанции не остановлена. На сегодняшний день уровень воды около 418-419 метров, и с учетом притока дальше снижаться уровень не будет", - объяснил Мебония.

Он добавил, что сейчас в горах тают снега, за счет этого вода в хранилище стала прибывать быстрее. Потребление электроэнергии в Абхазии зависит от погоды. Чем становится теплее, тем меньше затрачивается электричества. При теплой погоде потребление составляет примерно 6,7 миллиона киловатт-часов, а во время похолоданий в последние несколько дней оно увеличилось до 7,2 миллиона киловатт-часов, пояснил Мебония.

В феврале 2020 года в Абхазии возник энергетический кризис в связи с низким уровнем воды в Джварском водохранилище, которая едва не упала до отметки ниже 420 метров над уровнем моря.

Власти республики договорились с правительством России о перетоке электроэнергии. Переток электроэнергии завершился 24 марта. За этот период Абхазия получила 198,3 миллиона киловатт-часов.

ИнгурГЭС была введена в эксплуатацию в 1978 году. Гидроагрегаты станции расположены на территории Абхазии, а плотина и водохранилище — в Грузии. Мощность ГЭС — 1300 мегаватт. Высота плотины 272 метра.

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