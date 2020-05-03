Проблем нет: первые вернувшиеся из России в Абхазию курсанты поселились в санатории

Прибывающие в Абхазию из России студенты должны иметь специальную справку о "возвращении на родину" для пересечения российско-абхазской границы. По прибытии их отправляют на карантин в санаторий.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Первые вернувшиеся из России в Абхазию курсанты поселились в гостинице, специально отведенной под изоляцию въезжающих в республику, сообщил на радио Sputnik депутат, член координационного штаба по защите населения от коронавируса Алхас Джинджолия.

"Заранее нам дали знать, что они едут. Обращались родители. Уже приехали восемь человек. Минобороны организовало спецрейс автобуса. Ребята перешли границу, там на месте их проверила санитарный врач, которая их сопровождала вплоть до "Айтара", где они были размещены на самоизоляцию", - рассказал Джинджолия.

В санатории специально для курсантов освободили целый этаж. Студентов распределили по разным номерам. Как отметил депутат, все прибывшие оказались организованными и ответственными.

Проблем с ними в вопросе самоизоляции в специальных карантинных комнатах не возникло. Курсанты и их родители отнеслись к таким мерам с пониманием.

В "Айтаре" оборудован медицинский пункт. Люди, проходящие самоизоляцию, находятся под наблюдением врачей все 14 дней. В конце карантина у всех еще раз возьмут тесты, только после всех этих процедур их отпускают домой.

В санатории организовано трехразовое питание. Оно стоит 460 рублей в сутки. При этом родственники тоже могут приносить находящимся на карантине еду. По словам Джинджолия, государству сложно брать на себя расходы полностью.

Если у прибывающих дома есть возможность соблюдать режим самоизоляции, решение, где они будут находиться 14 карантинных дней, принимает санитарный врач. При этом учитывается эпидситуация в том регионе, откуда прибыл человек, отметил член оперативного штаба.

Для пересечения российско-абхазской границы студентам необходимо иметь справку о "возвращении на родину", которую выдает МИД Абхазии. Этот платный документ обходится в 600 рублей.

"Я говорил с Дауром (министр иностранных дел Даур Кове - ред.), он сказал, что МИД способствует. Даже в выходной приходят на работу, чтобы сделать справку", - добавил Алхас Джинджолия.

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