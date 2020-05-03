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Сдался милиции: житель Очамчыры подозревается в убийстве женщины

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200503/1030044233/Sdalsya-militsii-zhitel-Ochamchyry-podozrevaetsya-v-ubiystve-zhenschiny.html

Убийство, по предварительным данным, произошло на почве внезапно возникшей ссоры, подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Житель города Очамчыра застрелил женщину из незаконно хранимого пистолета, после чего сдался правоохранительным органам, сообщается на сайте МВД Абхазии.

Преступление произошло около 13 часов дня 3 мая текущего года в одной из квартир дома по улице Баграта Шинкуба.

"Житель города Очамчыра Салакая К. К., 1978 года рождения, на почве внезапно возникшей ссоры из имеющегося при себе незаконно хранимого и носимого оружия, предположительно пистолета системы "Макарова", с целью умышленного убийства произвел выстрелы в уроженку города Очамчыра, 1972 года рождения, Езугбая Н. Н., в результате чего женщина скончалась от полученных ранений", - говорится в сообщении. 

На месте преступления изъяты пять стреляных гильз. Гражданин Салакая сдался правоохранительным органам и водворен в изолятор временного содержания МВД.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры по данному факту в отношении гражданина Салакая возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями "умышленное убийство" и "незаконные приобретение, хранение или ношение оружия", отмечается в сообщении МВД.

Расследование проводит прокуратура Очамчырского района при оперативном сопровождении Очамчырского РОВД.

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