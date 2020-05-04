Аслан Бжания представил Юрия Хагуш коллективу администрации Гагрского района

Хагуш был назначен исполняющим обязанности главы Гагрского района 30 апреля. На этом посту Юрий Хагуш сменил Владимира Джения.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания представил коллективу администрации Гагрского района нового и.о. главы района Юрия Хагуш.

Бжания поблагодарил коллектив и бывшее руководство администрации района за интенсивную работу и добавил, что уверен в том, что тf положительная динамика и традиции, которые проявлялись в работе коллектива, будут продолжены Юрием Хагуш.

"Гагрский район – ворота нашей страны, район который известен далеко за пределами бывшего СССР. Этот регион во многом определяет облик нашего государства. Руководством страны будет оказана посильная поддержка району, селам района", – отметил глава государства.

© Foto / Президент Республики Абхазия Президент Республики Абхазия Аслан Бжания представил коллективу Администрации Гагрского района и.о. главы района Юрия Хагуш.

Он также отметил, что надеется на рост показателей "исполнительской дисциплины в администрации Гагрского района как на один из важнейших показателей, обеспечивающих эффективность деятельности органов в районе".

Юрий Хагуш поблагодарил руководство страны за доверие.

"Уважаемые депутаты, сотрудники администрации, на нас лежит большая ответственность, и я надеюсь, что вместе с вами проведем большую кропотливую работу и выведем наш город, наш район из трудной ситуации", - заключил он.

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