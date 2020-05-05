Празднику быть: руководство Абхазии лично поздравит ветеранов с Днем Победы

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел совещание по вопросу проведения мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне во вторник 5 мая.

СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Высшее руководство страны и главы администраций районов лично поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы 9 мая, сказал на совещании в Сухуме вице-президент Абхазии Бадра Гунба.

"В соответствии с распоряжением президента Абхазии было принято решение все запланированные мероприятия отменить, но мы не можем оставить наших ветеранов без этого великого праздника, и поэтому высшее руководство страны, главы администраций персонально посетят в этот день всех ветеранов Великой Отечественной войны и поздравят их на дому", - сказал Гунба.

Он добавил, что ветеранам Абхазии, участвовавшим в Великой Отечественной войне, 9 мая окажут материальную поддержку и вручат памятные подарки.

В Абхазии на сегодняшний день проживают 48 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

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