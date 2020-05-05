Бжания отправился в первую рабочую поездку за границу в качестве президента

Глава государства сегодня уехал в российскую столицу. В поездке его сопровождают два вице-премьера.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Аслан Бжания сегодня отправился в первую рабочую поездку за границу в качестве президента Республики Абхазия. Глава государства уехал в Москву, сообщили Sputnik в пресс-службе Администрации президента.

"Главу государства в поездке сопровождают вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и вице-премьер, министр экономики Кристина Озган", - говорится в сообщении.

Информацию о программе поездки и ее сроках в пресс-службе предоставить не смогли.

Аслан Бжания находится на посту президента меньше двух недель. Его инаугурация состоялась 23 апреля. Накануне он подписал указ о назначении Кристины Озган на должность вице-премьера и министра экономики. Сегодня она была представлена коллективу министерства. Владимир Делба был назначен вице-премьером и министром финансов на прошлой неделе, 28 апреля.

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