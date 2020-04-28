Аслан Бжания назначил первого вице-премьера и министра финансов

На прошлой неделе на должность премьер-министра Абхазии Аслан Бжания назначил Александра Анкваба.

СУХУМ, 28 апр - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал два указа о назначениях в новом Кабинете министров. Документы опубликованы на сайте главы государства.

Первым вице-премьером назначен Беслан Джопуа. Вице-премьером и министром финансов стал Владимир Делба.

Беслан Джопуа

Беслан Джопуа родился в 1962 году в Абхазской АССР. Окончил факультет агрономии Сухумского ГИСХа.

В 1989 году стал организатором молодежного коммерческого центра "Амза". В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии.

С 1993 года работал главным инженером Очамчырской чаеразвесочной фабрики. В 2007 году стал депутатом Народного Собрания Абхазии. В 2011 году стал министром сельского хозяйства. На этом посту он проработал до 2014 года.

Владимир Делба

Владимир Делба — абхазский политический деятель, экономист. Родился 26 сентября 1974 года в Сухуме. Окончил Абхазгосуниверситет, после поступил в аспирантуру на кафедре учета анализа и аудита Московского госуниверситета имени Ломоносова.

С 10 октября 2011 по 8 апреля 2015 года Делба занимал пост вице-премьера и министра финансов Абхазии. Со 2 июня 2014 года по 29 сентября 2014 года исполнял обязанности премьер-министра Абхазии.

Первые назначения Бжания

На прошлой неделе на должность премьер-министра Абхазии Бжания назначил Александра Анкваба, который с 2011 по 2014 год занимал пост главы государства. Кроме того, президент назначил Алхаса Квициниа руководителем своей Администрации.

24 апреля Кабинет министров Абхазии, как того требует Конституция, сложил полномочия перед новым президентом Асланом Бжания. Церемония его инаугурации состоялась 23 апреля.

Читайте также: