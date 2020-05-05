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Министр по налогам доложил Анкваб о резком спаде отчислений в апреле

© Foto / Кабинет министров РА
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200505/1030061119/Ministr-po-nalogam-dolozhil-Ankvab-o-rezkom-spade-otchisleniy-v-aprele.html

Даур Курмазия рассказал о подготовке властями решения об отсрочке внесения некоторых налоговых платежей.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. Премьер-министр Абхазим Александр Анкваб провел встречу с министром по налогам и сборам Дауром Курмазия. Она была посвящена вопросам исполнения плана по налоговым поступлениям в бюджет в период карантинных мер, сообщает пресс-служба кабинета министров.

По словам Курмазия, за первые четыре месяца этого года план по сбору налогов и других отчислений выполнен на 84,3%. Это связано с резким спадом платежей в апреле, когда в республике были введены ограничительные меры. 

"Так, фактическое поступление за апрель текущего года составило 72,2 миллиона рублей при плановом показателе – 185,5 миллиона рублей. Таким образом, выполнение за четыре месяца составило 575 миллиона рублей при плановом показателе 682 миллиона рублей", - говорится в сообщении.

При этом план за первый квартал этого года удалось выполнить на 101,3 % (сверх плана было получено 6,4 миллиона рублей).

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Кроме того, Курмазия сообщил главе правительства о том, что сейчас обсуждается разработка и применение механизмов отсрочки уплаты некоторых налоговых платежей, неприменения штрафов и санкций в отношении налогоплательщиков и изменения налогового периода для отдельных видов платежей. 

Анкваб одобрил перспективу введения подобных мер. Он отметил, что в нынешних экономических условиях отсрочка платежей поможет предпринимателям сэкономить оборотные средства и удержаться на плаву. 

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