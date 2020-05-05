У заключенных изолятора МВД Абхазии изъяли запрещенные предметы

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В ходе проверки в изоляторе временного содержания МВД Абхазии у заключенных были изъяты запрещенные предметы, сообщает пресс-служба ведомства.
Среди изъятого были колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты. Все это запрещено иметь содержащимся в местах заключения.
Проверка была организована по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар. В МВД заявили, что подобные оперативные мероприятия будут регулярно проводиться и впредь.
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