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Изолятор временного содержания МВД Абхазии

У заключенных изолятора МВД Абхазии изъяли запрещенные предметы

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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106610
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200505/1030061803/U-zaklyuchennykh-izolyatora-MVD-Abkhazii-izyali-kolyusche-rezhuschie-predmety-i-lekarstva.html

Министерство внутренних дел опубликовало видео с изъятыми предметами, на нем - ампулы с лекарствами, шприцы и ножницы.

СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В ходе проверки в изоляторе временного содержания МВД Абхазии у заключенных были изъяты запрещенные предметы, сообщает пресс-служба ведомства. 

Среди изъятого были колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты. Все это запрещено иметь содержащимся в местах заключения.

Проверка была организована по указанию министра внутренних дел Дмитрия Дбар. В МВД заявили, что подобные оперативные мероприятия будут регулярно проводиться и впредь.

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