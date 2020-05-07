Башни на "карантине": проект "Тайны Великой Абхазской стены" затянулся из-за пандемии

Великая Абхазская стена все еще не раскрыла всех своих тайн, но ученые не теряют надежду найти ответы на многочисленные исторические загадки. Исследования в рамках научного проекта начались 15 июня 2019 года, и пройдут они в три этапа.

О том, как проходит проект "Тайна Великой Абхазской стены", как карантин повлиял на него и что "скрывают" исследователи, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Недосягаемые

Великая Абхазская стена - древнее оборонительное сооружение, считается, что стена – третья по протяженности в мире после Китайской и Горганской.

Ученые-археологии продолжают изучение Великой Абхазской стены и фиксировать ее башни в системе GPS. По словам руководителя проекта "Тайны Великой Абхазской стены" Шандора Кайтан, исследовать исторические участки объекта в селах Джгерда и поселке Чегем они планировали ранней весной, но из-за карантина эту задачу пришлось отложить на май.

"Когда в стране отменили некоторые ограничительные меры, мы согласовали наши действия с профильными структурами и продолжили работу. В нескольких селах восточной Абхазии мы зафиксировали более 50 башен, однако дойти до двух башен на левом берегу Кодора мы не смогли, так как там очень крутой спуск, все заросло, и дорогу было не найти", - отметил Кайтан.

Эти две башни, до которых пока еще не дошли участники экспедиции, значатся в работах историка Юрия Воронова под номера 63 и 64. Исследователи планируют приблизиться к ним по дороге через село Атара или же найти другой путь к ним.

© Foto / Apsny Abaash Экспедиция в Чегемском участке

После того как это будет сделано, первый этап проекта, согласно которому ученые должны обозначить все известные башни Великой Абхазской стены в системе GPS, будет завершен. На изученном участке много башен, и сохранились они неплохо, отметил Кайтан.

По крупицам

Параллельно с первым этапом проекта Кайтан и его коллеги провели раскопки в Очамчырском и Галском районах. Найденные артефакты в самом восточном районе страны и в селе Джгерда уже обработаны. Следующие раскопки запланированы в селе Мерхеул.

Каждое открытие, найденный древний предмет могут раскрыть главную тайну Великой Абхазской стены – кем она была построена, когда и для чего. У ученых как местных, так и зарубежных, пока есть лишь предположения, но подтвердить свою гипотезу неопровержимыми фактами, пока не сумел никто.

Интересные с научной точки зрения находки обнаружили исследователи у 123-й башни в селе Джгерда. Осенью прошлого года археологи нашли там металлические наконечники двух стрел, раньше таких находок на проекте не было. Помимо этого, они нашли изделия из камня и керамики. Многие из этих находок, предположительно, датируются периодом от средних веков до позднего средневековья.

Кайтан не исключает, что среди найденного могут быть более ранние артефакты, но точно узнать это получится только после тщательного их изучения.

"В данном случае мелочи очень важны. Чаще всего на них мало обращают внимание, но собирая их по крупицам, получаем ответы на интересующие нас вопросы. Расположение холмов, скал, обрывов по отношению к башням дают косвенные подтверждения тех или иных предположений", - рассказал Кайтан.

Проект "Тайны Великой Абхазской стены" еще не завершился, но у исследователей уже есть кое-какие мысли по поводу трех главных загадок стены, но раскрывать их Кайтан пока не намерен. Несколько тысячелетий в камнях этой стены, ее башен была запечатана "разгадка" и поэтому подождать еще немного действительно стоит. Всему свое время.

Точная протяженность стены, а также время ее постройки до сих пор не известны. Кроме того, существует несколько версий о происхождении стены: персидская, византийская, мегрельская.

"Тайны Великой Абхазской стены" – новый научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов. Основная задача проекта – исследование исторической постройки, уточнение даты ее возникновения и изучение особенностей строения.

Исследования в рамках научного проекта начались 15 июня 2019 года, они пройдут в три этапа.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта.

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