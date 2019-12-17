Счастный о проекте "Тайны Великой Абхазской стены": большое приключение, детектив

Об ожиданиях участников научного проекта "Тайны Великой Абхазской стены"и той ценности, которую он собой представляет, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал научный сотрудник Абхазского государственного музея Дмитрий Счастный.

Исследования в рамках научного проекта "Тайны Великой Абхазской стены" были начаты группой абхазских ученых в июне 2019 года.

"Тайны Великой Абхазской стены" – научный проект инициативной группы абхазских историков и археологов. Основная задача проекта – исследование исторической постройки, уточнение даты ее возникновения и изучение особенностей строения.

По словам участника проекта, научного сотрудника Абхазского государственного музея Дмитрия Счастного, изучение тайн Великой Абхазской стены - процесс увлекательный, и участие в проекте доставляет удовольствие.

"Каждый из нас ожидал большое приключение. Мы имели возможность реализовать свои навыки, знания. Особенно интересен сейчас процесс обработки материалов, так как это своего рода расследование, детектив, когда надо найти похожие предметы, сравнить и определить их датировку. Этот процесс очень увлекательный, но, конечно же, на любителя. Каждый, кто принимал участие в проекте, испытал большое удовольствие от работы, и нам немного грустно, потому что половина пути пройдена. Хотелось бы, что подобных исследовательских проектов было больше и, возможно, в будущем мы получим долгожданные ответы на вопросы", - сказал Счастный.

Говоря о ценности подобных археологических исследований, он отметил, что благодаря им можно заявлять о своей государственности, истории.

"Может быть, это и не представляет материальной ценности, подумаешь, керамические черепки. Это научная ценность, которая позволяет заглянуть назад в прошлое и сказать, что здесь в таком-то веке проживали абхазы, если заглянуть еще глубже, то древнеабхазские племена, а не кто-то другие, что они (абхазы - ред.) не являются пришлыми. Это основа, вокруг которой все крутится", - сказал Счастный.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.

Исследование Великой Абхазской стены проходит при финансовой поддержке фонда "Амшра". Агентство Sputnik выступает официальным информационным партнером проекта. Итоги научной экспедиции должны быть подведены до июня 2020 года.

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