Существенное снижение: Пенсионный фонд Абхазии отчитался о финансовых показателях

Председатель Пенсионного фонда Республики Абхазия Денис Гулария рассказал, что в первом квартале года ежемесячные зачисления опережали показатели 2019 года, однако в апреле Фонд получил на 16 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария в ходе рабочей встречи с премьер-министром республики Александром Анкваб привел отчет о финансовых показателях Фонда за четыре месяца текущего года, сообщается на сайте Кабмина Абхазии.

"В Пенсионный фонд на 30 апреля поступило 202 миллиона 232 тысячи рублей страховых взносов и других платежей за период с января по апрель месяц включительно. В первом квартале года ежемесячные зачисления опережали показатели 2019 года. Однако в апреле ситуация значительно изменилась: поступления составили 47 миллионов 406 тысяч рублей, тогда как сумма поступления за апрель 2019 года составила 63 миллиона 130 тысяч рублей", - сообщил Гулария.

По его словам, несмотря на незначительное перевыполнение в первом квартале, из-за уменьшения поступлений в апреле и с учетом увеличения с 1 января 2020 года суммы доплат по всем категориям получателей пенсий (в среднем от 1000 до 2000 рублей, в зависимости от категории) ежемесячная финансовая потребность Фонда – 92 миллиона рублей, что значительно превышает суммы фактического поступления.

Для выполнения пенсионного обязательства перед гражданами в республиканском бюджете предусмотрена сумма межбюджетного трансферта в размере 137 миллионов рублей в год. Согласно отчету Гулария, из этой суммы уже освоено 115 миллионов рублей.

Подводя итоги за четыре месяца, председатель фонда сообщил, что в Фонд поступило за 4 месяца 2020 года 202 миллиона рублей, а расходы на выплату пенсий, пособий и доплат составили 341 миллион 268 тысяч рублей.

Всего получателями пенсий в стране являются 44 тысяч 685 граждан по 39 категориям, из них 29 тысяч 69 граждан – получатели пенсии по возрасту. Сумма ежемесячного пенсионного начисления такой категории с учетом всех доплат составляет 2500 рублей. Инвалиды детства (до 16 лет и старше) получают 4000 рублей.

Общая сумма, необходимая фонду для реализации социальной политики в сфере пенсионного обеспечения, составляет в год 1 миллиард 103 миллиона 263 тысячи рублей.

Александр Анкваб порекомендовал руководству Фонда усилить процесс администрирования в районах и городах, лучше контролировать отчетность.

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