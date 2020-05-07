Адгур Дасания назначен и.о. главы администрации Цандрипша

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Адгур Дасания назначен исполняющим обязанности главы администрации поселка Цандрипш, сообщается на сайте администрации Гагрского района.
Указ о назначении Дасания подписал и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш.
"Бадри Пилия освобожден от должности главы администрации поселка Цандрипш по собственному желанию", - говорится в сообщении.
Юрий Хагуш поблагодарил коллектив администрации Цандрипша и бывшее руководство в лице Бадри Пилия за проделанную работу, а новому руководству пожелал успехов и заверил в поддержке.
Хагуш был назначен исполняющим обязанности главы Гагрского района 30 апреля. На этом посту Юрий Хагуш сменил Владимира Джения.
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