Адгур Дасания назначен и.о. главы администрации Цандрипша

Адгур Дасания сменил на посту Бадри Пилия, который оставил должность главы администрации поселка по собственному желанию.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Адгур Дасания назначен исполняющим обязанности главы администрации поселка Цандрипш, сообщается на сайте администрации Гагрского района.

Указ о назначении Дасания подписал и.о. главы администрации Гагрского района Юрий Хагуш.

"Бадри Пилия освобожден от должности главы администрации поселка Цандрипш по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Юрий Хагуш поблагодарил коллектив администрации Цандрипша и бывшее руководство в лице Бадри Пилия за проделанную работу, а новому руководству пожелал успехов и заверил в поддержке.

Хагуш был назначен исполняющим обязанности главы Гагрского района 30 апреля. На этом посту Юрий Хагуш сменил Владимира Джения.

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