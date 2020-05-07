Часть Сухума останется без воды 8 мая

Председатель Пенсионного фонда Республики Абхазия Денис Гулария рассказал, что в первом квартале года ежемесячные зачисления опережали показатели 2019 года, однако в апреле Фонд получил на 16 миллионов рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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