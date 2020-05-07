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Часть Сухума останется без воды 8 мая

© Sputnik / Нина Зотина
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200507/1030076741/Chast-Sukhuma-ostanetsya-bez-vody-8-maya.html

Отключения воды в столице Абхазии связаны с ремонтом системы водоснабжения, который запланирован на пятницу.

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без воды из-за ремонта водопровода на углу улицы Джонуа и улицы 4 Марта и на улице Басария, сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".

"Подача питьевой воды будет прекращена в районах города: Старый поселок, Лечкоп, Колос, Вокзал, рынок, центральная и нагорная части города, ВИЭМ", - говорится в сообщении.

Воды не будет 8 мая с 00:00 до 20:00, отметили в "Водоканале".

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