Президент Абхазии поздравил ветеранов с 75-летием Победы

По поручению Бжания, в День Победы с соблюдением санитарных норм каждого ветерана посетят и поздравят представители руководства Абхазии, администраций городов и районов.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил ветеранов Великой Отечественной войны и народ республики с наступающим праздником Победы.

Бжания поблагодарил ветеранов за героизм, проявленный на фронтах войны, за спасение всего человечества от фашистского ига.

"Среди тех, кто ковал победу на фронтах Великой Отечественной войны, было более 55 тысяч молодых ребят и девушек из Абхазии, из них более 17 тысяч сложили свои головы за освобождение нашей общей Великой страны от фашистских захватчиков. Наша маленькая Абхазия является Родиной 22 Героев Советского Союза и трех кавалеров ордена Славы. Более 30 тысяч уроженцев Абхазии удостоены боевых наград", - говорится в обращении главы государства.

Президент напомнил, что из-за существующей опасности распространения коронавирусной инфекции в этом году отменены торжественные мероприятия по случаю юбилея Великой Победы.

Он выразил надежду, что ветераны с пониманием отнесутся к этому решению.

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