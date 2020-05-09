Румынская абыста и венгерские красавицы: фронтовые письма абхазского солдата 

Более 55 тысяч абхазов сражались на полях Великой Отечественной против фашистов. Вдали от родины с родными их связывали лишь письма.

Солдат из села Куланырхуа Арзадин Трапш воевал на Украине, в Молдавии, Австрии и Румынии. О своих переживаниях, впечатлениях и успехах он рассказывал в письмах к сестре Зинаиде.

Вино и румынская мамалыга

Война застала Арзадина студентом артиллерийского училища, куда он поступил в 1938 году. Первым боевым крещением для солдата стали бои на территории Молдавии в 1940 году. Трапш было всего 23 года, но по рассказам его дочери Беллы Трапш, молодой Арзадин проявил не только мужество, но и организационные способности, за что был назначен командиром пулеметного взвода.

О своих фронтовых "приключениях" и впечатлениях Арзадин в письмах рассказывал своей сестре Зинаиде. Много лет спустя эти письма оказались в архиве одного из абхазских музеев. Первое письмо датировано мартом 1940 года, солдат пишет из Украины.

"Я получил оба твои письма сегодня, за что благодарю безгранично. Я очень рад, что вы все живы и здоровы. Когда я слышу о положительности вашего здоровья, то душа моя и все мои нервы успокаиваются", - пишет он.

Солдат хвалит свою сестру за успехи в учебе и рассказывает о том, что стал секретарем комсомольского комитета роты и проводит занятия по политической подготовке бойцов.

"Неоднократно предлагали меня направить в военную школу, но я категорически отказался, ибо по окончанию школы придется пожизненно оставаться в Украине, чего я совсем не хочу",- признается Арзадин.

© Foto / предоставлено Беллой Трапш Арзадин Трапш

Письма от солдата приходили из различных уголков земли. В августе 1944 года он принимал участие в Ясско-Кишиневской операции по освобождению Молдавии от немецких и румынских войск. Эта операция считается одной из самых удачных операций Великой Отечественной войны.

"Отцу особенно запомнилась эта операция. На них напали около двух десятков немецких самолетов, на узком участке появились около 40 танков противников. Это было страшное зрелище",- рассказывает Белла.

Судя по письмам, вскоре Арзадин и сам оказался в Румынии. Своей сестре он рассказывает о природе далекой страны, которая схожа с абхазской, а что самое интересное- в Румынии едят мамалыгу и фасоль.

"Пью вино во всю.... мало употребляю воды. Вино виноградное. Здесь всюду горы и горы без растительности почти, а камней и скал редко можно встретить", -добавляет он.

О "некоторых девушках"

В письме в июне 1944 года Арзадин сообщил сестре, что совсем недавно был ранен в ногу и лежит в госпитале и уверяет ее, что чувствует себя хорошо и идет на поправку.

"Зина, смотри, чтобы мама не слышала, а то она будет беспокоиться",- предупреждает солдат.

В сентябре 1944 года Зинаиде пришло письмо из Венгрии.

"Бьем врага в его собственной берлоге. Успехи грандиозные, наступательные. Рядом со мною сидит одна красавица венгерка и передает тебе привет",- говорится в письме.

Еще одна девушка, но уже чешка, появляется в письме Арзадина, датированным сентябрем 1945 года.

"Высылаю тебе ее портрет в медицинском халате. Она очень приветливая и с высокой симпатией (как и все Чехи) относится к нашему брату",- рассказывает он.

А в Австрии, по рассказам солдата, учить местный язык ему помогали "некоторые девушки".

Мы можем только догадываться, о том, как Зина реагировала на иностранных героинь писем брата, но в письме 1946 года Арзадин благодарит сестру за советы "о подруге жизни".

"Нисколько не имею я возражений против твоих взглядов и распределения людей, в данном случае девушек на категории в отношении развития, суждений, взглядов и умения поставить себя на подабаемом месте",- пишет он.

Военная карьера Арзадина продолжилась и после войны. Он служил в рядах советской армии, а затем в Закавказском военном округе и Тбилиси. В 1955 году мужчина вернулся на родину и до ухода на пенсию работал в Гудаутском военкомате.

Героическому примеру своего отца последовал и единственный сын Арзадина Руслан, который погиб в ходе Отечественной войны народа Абхазии. Сам Арзадин умер в 2004 году в возрасте 87 лет.

Арзадин Трапш награжден орденами Отечественной войны первой и второй степеней, медалями "За оборону Киева", "За взятие Будапешта".

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