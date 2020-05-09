Праздничный митинг и музыкальный подарок: юбилей Победы отметили в Гудауте

После официальной части церемонии и поздравительных речей абхазские и российские военнослужащие под аккомпененмт оркестра Седьмой российской военной базы прошлись маршем по главной улице города.
Бадри Есиава, Sputnik
Почтить память героев
Митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Гудауте проводится ежегодно, и в этот раз он стал сороковым по счету. Традиционно празднование этой даты начинается с возложения цветов к памятнику в честь павших защитников родины в Великой Отечественной войне в центре города, куда обычно приходит не только руководство района, ветераны и военные, но и жители Гудауты.
В этом году из-за запрета на проведение массовых мероприятий, вызванного ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса, людей было намного меньше, но от этого событие не казалось менее торжественным.
Главными героями праздника, конечно же, были ветераны. Их в Гудаутском районе осталось не так много - всего пять человек. В виду преклонного возраста и состояния здоровья, на митинг смогли прийти только ветеран войны Даратиа Капба и труженик тыла Дмитрий Андреади. Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе с сожалением сообщил, что одна из них не дожила до юбилея победы всего несколько дней - Алла Старчикова из Нового Афона, которая скончалась в Майкопе у своих родственников. Память о ней и о всех, кто погиб, не дожил до этого дня, почтили на митинге.
Чакветадзе также пообещал, что после окончания пандемии этот праздник будет проведен на привычном и должном уровне.
Заместитель командира Седьмой российской военной базы в Гудауте Дмитрий Молодцов в своем выступлении поблагодарил ветеранов за проявленную отвагу и подчеркнул, что народы Абхазии и России прошли тот тяжелый путь плечом к плечу и сегодня также отмечают праздник.
"Мы, военнослужащие Седьмой российской военной базы, плечом к плечу с нашими абхазскими братьями обещаем сохранить и отстоять этот мир. Мы не позволил кому-то бы то ни было с грязными намерениями и мыслями вторгнуться в пределы Республики Абхазия", - сказал Молодцов.
Музыка в подарок
После завершения митинга оркестр Седьмой российской военной базы исполнил гимны Абхазии и России. К тому времени подъехал грузовик, на борту которого находились российские военнослужащие в форме солдат времен 1940-х годов. Над бортом разевались три флага - абхазский, российский и советский.
Военный оркестр задал тон и выдвинулся от памятника в сторону центра города. За ними шли руководители района и работники госучреждений. Медленным ходом вслед за людьми катился грузовик с военными и аудиооборудованием.
По ходу марша оркестр исполнил мелодии военных лет. На звук громкой музыки из магазинов, расположенных вдоль проспекта Героев, вышли люди, которые снимали происходящее на телефоны. Некоторые жители вышли на балконы многоэтажек и приветствовали военных аплодисментами.
Пройдя до конца проспекта, оркестр замолчал и музыкальную "эстафету" перехватила техника. Песни военных лет зазвучали еще громче из колонок. Музыкальный подарок военные планируют довезти до всех жителей города.
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