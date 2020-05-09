Праздничный митинг и музыкальный подарок: юбилей Победы отметили в Гудауте

После официальной части церемонии и поздравительных речей абхазские и российские военнослужащие под аккомпененмт оркестра Седьмой российской военной базы прошлись маршем по главной улице города.

Бадри Есиава, Sputnik

Почтить память героев

Митинг, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, в Гудауте проводится ежегодно, и в этот раз он стал сороковым по счету. Традиционно празднование этой даты начинается с возложения цветов к памятнику в честь павших защитников родины в Великой Отечественной войне в центре города, куда обычно приходит не только руководство района, ветераны и военные, но и жители Гудауты.

В этом году из-за запрета на проведение массовых мероприятий, вызванного ограничительными мерами по борьбе с распространением коронавируса, людей было намного меньше, но от этого событие не казалось менее торжественным.

© Sputnik Военный оркестр на возложении цветов в Гудауте

Главными героями праздника, конечно же, были ветераны. Их в Гудаутском районе осталось не так много - всего пять человек. В виду преклонного возраста и состояния здоровья, на митинг смогли прийти только ветеран войны Даратиа Капба и труженик тыла Дмитрий Андреади. Председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе с сожалением сообщил, что одна из них не дожила до юбилея победы всего несколько дней - Алла Старчикова из Нового Афона, которая скончалась в Майкопе у своих родственников. Память о ней и о всех, кто погиб, не дожил до этого дня, почтили на митинге.

Чакветадзе также пообещал, что после окончания пандемии этот праздник будет проведен на привычном и должном уровне.

Заместитель командира Седьмой российской военной базы в Гудауте Дмитрий Молодцов в своем выступлении поблагодарил ветеранов за проявленную отвагу и подчеркнул, что народы Абхазии и России прошли тот тяжелый путь плечом к плечу и сегодня также отмечают праздник.

"Мы, военнослужащие Седьмой российской военной базы, плечом к плечу с нашими абхазскими братьями обещаем сохранить и отстоять этот мир. Мы не позволил кому-то бы то ни было с грязными намерениями и мыслями вторгнуться в пределы Республики Абхазия", - сказал Молодцов.

Музыка в подарок

После завершения митинга оркестр Седьмой российской военной базы исполнил гимны Абхазии и России. К тому времени подъехал грузовик, на борту которого находились российские военнослужащие в форме солдат времен 1940-х годов. Над бортом разевались три флага - абхазский, российский и советский.

Военный оркестр задал тон и выдвинулся от памятника в сторону центра города. За ними шли руководители района и работники госучреждений. Медленным ходом вслед за людьми катился грузовик с военными и аудиооборудованием.

© Sputnik Ветераны ВОВ принимают поздравления

По ходу марша оркестр исполнил мелодии военных лет. На звук громкой музыки из магазинов, расположенных вдоль проспекта Героев, вышли люди, которые снимали происходящее на телефоны. Некоторые жители вышли на балконы многоэтажек и приветствовали военных аплодисментами.

Пройдя до конца проспекта, оркестр замолчал и музыкальную "эстафету" перехватила техника. Песни военных лет зазвучали еще громче из колонок. Музыкальный подарок военные планируют довезти до всех жителей города.

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