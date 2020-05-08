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Как абхаз партизанил в лесах Белоруссии: Вячеслав Абухба рассказал про своего дядю

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (121)
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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20200508/1030086236/Kak-abkhaz-partizanil-v-lesakh-Belorussii-Vyacheslav-Abukhba-rasskazal-pro-svoego-dyadyu.html

Главный врач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба рассказал историю младшего брата своего отца, который всю войну прошел в партизанском отряде в Белоруссии.

В 1939 году студент Сухумского педагогического техникума Джото Абухба был призван в армию. Когда началась война в 1941 году, он служил на границе. После нападения Германии Джото Абухба попал к партизанам и всю войну провоевал в белорусских лесах в отряде имени Доватора.

Накануне 75-летия Победы Sputnik Ближнее Зарубежье проводит проект "Фронтовая перекличка", в котором известные люди, политики, бизнесмены, деятели культуры делятся семейными историями и воспоминаниями о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

"Фронтовая перекличка" в Беларуси, Абхазии, Кыргызстане, Армении, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Южной Осетии сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о высокой цене одной на всех Победы и подвиге народов, которые освободили мир от фашизма, подарив всем нам возможность жить.

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Темы:
75-летие Победы в Великой Отечественной войне (121)


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