Как абхаз партизанил в лесах Белоруссии: Вячеслав Абухба рассказал про своего дядю

Главный врач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба рассказал историю младшего брата своего отца, который всю войну прошел в партизанском отряде в Белоруссии.

В 1939 году студент Сухумского педагогического техникума Джото Абухба был призван в армию. Когда началась война в 1941 году, он служил на границе. После нападения Германии Джото Абухба попал к партизанам и всю войну провоевал в белорусских лесах в отряде имени Доватора.

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