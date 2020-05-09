В новом формате: школьники из Лдзаа записали видеоистории к 9 Мая

Уже почти два месяца ученики абхазских школ вынуждены сидеть дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Однако для многих карантин - не повод отменить занятия и важные исторические даты. Школьники вместе с учителями осваивают новые форматы.

Ученики четвертого класса из Лдзаа вместе со своим классным руководителем Хатуной Бения подготовили рассказы о своих прадедах, которые участвовали в Великой Отечественной войне и записали на видео.

Сария Кварацхелия

Хатуна Бения из Лдзаа уже почти два месяца занимается со своими учениками по видеозвонку. "Детки", как учитель называет своих подопечных, уже в четвертом, выпускном для начальной школы, классе. Отставать от программы категорически нельзя.

"У нас карантин. Мы уже почти два месяца сидим дома. Но мы как-то занимаемся по WhatsApp, хотя раньше с техникой я не очень дружила, - рассказывает педагог. - Не пропускаем занятия, чтобы не было пробелов".

Естественно, как и каждый год, Хатуна с учениками заранее планировала провести мероприятие, посвященное Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году дети должны были написать историй своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне и зачитать их в рамках спецкружка. Но карантин, введенный из-за распространения коронавируса, внес свои корректировки в планы школьников. Однако предприимчивый учитель нашла выход из ситуации.

"Когда каникулы затянулись, мы все-таки решили собрать материалы и записать истории на видео, а затем смонтировать, - поясняет Хатуна Бения. - Дети по крупицам собирали историй своих предков, расспрашивали у своих родителей в деталях, когда прадед был призван в армию, где он воевал и так далее".

По словам учителя, дети воодушевились полученным заданием и с энтузиазмом принялись его выполнять.

"Такая идея возникла, чтобы дети знали свою историю и гордились, что у них были такие предки, - отмечает Бения. - Я помню, как мы в их возрасте были горды своими дедами. Хотелось бы, чтобы и они гордились своими прадедами. Сами дети очень рады. Я даже не думала, что они так воспримут идею. Они очень переживали, постоянно звонили, говорили: "мы нашли то-то, спросили у этого, не хватает материала, что нам делать?". Очень живо реагировали дети. Честно, я не думала, что будет такая реакция и со стороны родителей. Все помогали. Потом просили показать им готовое видео".

В итоге в классе из шести учеников получилось четыре историй о героях Великой Отечественной войны.

Так как не у всех есть интернет, и не у всех есть данные о своих прадедах, из шести детей поучаствовали четверо. Мы записали все на видео, нам помогли все это смонтировать. Дети и их родители очень довольны. И это самое главное", - добавила Хатуна Бения.

Смотрите также: