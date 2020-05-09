Лично поблагодарить: руководство Абхазии поздравило ветеранов с Днем Победы

Более 55 тысяч жителей Абхазии воевало на фронтах Великой Отечественной, из них более 17 тысяч не вернулось с полей сражений, 22 жителя республики были удостоены звания Героя Советского Союза.

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Ветеранов Великой Отечественной войны из Гудауты Даратиа Капба и Ивана Григорьева поздравило с юбилеем Победы руководство страны.

Глава Администрации президента Абхазии Алхас Квициниа, первый вице-премьер Беслан Джопуа, и.о. главы Гудаутского района Вианор Тания и председатель Совета старейшин Гудаутского района Сергей Чакветадзе побывали дома у ветеранов и вручили конверты с деньгами.

"С праздником. Пусть никогда больше не будет войны", - сказал Даратиа Капба, встречая гостей.

Руководитель Администрации президента Алхас Квициниа от имени президента и премьер-министра республики поблагодарил ветерана и пожелал сил, здоровья и долгих лет жизни.

"Пусть весь труд и тягости, которые вы перенесли в жизни, будут по достоинству оценены поколениями. Пусть вы с нами будете рядом еще много лет, и пусть все, кто вам дорог, будут с вами", - сказал Квициниа.

Несмотря на преклонный возраст, Капба не отказался поздравить гостей с праздником и поблагодарить их тостом, пожелав им мирного неба над головой, ветеран пригубил стопку чачи.

© Sputnik / Бадри Есиава Даратиа Капба

Даратиа Капба 98 лет. Когда его призвали в армию, он попал на службу на советско-иранской границе. Был водителем руководителя штаба. Ближе к концу войны он был ранен в результате взрыва мины под автомобилем, который он вел. День Победы он встретил в госпитале.

"В 1944 году для освобождения города Моздок мы приложили много усилий. В боестолкновениях погибло немало ребят, с которыми я подружился на войне", - рассказывал он в одном из интервью Sputnik.

Ивану Григорьеву 96 лет. Несмотря на преклонный возраст, он узнал всех, кто пришел его поздравить, и был рад. По словам сына ветерана Бориса Григорьева, его отец ушел на войну, когда ему было всего 19 лет. Записали его в Девятую бригаду ВДВ.

© Sputnik Бадри Есиава Иван Григорьев принимает поздравления

"Это было в августе, а уже в сентябре их отправили в тыл фронта в Смоленской области. Делали все, чтобы не прошла военная техника противника. Главная их задача была вытащить Пятую армию из окружения и подготовить для них коридор. Из 800 человек тогда вернулось живыми около 300. В тылу отец и его товарищи пробыли до середины 1942 года, а когда пошло наступление Красной армии, их снова забросили в тыл для подготовки плацдарма на Днепре", - поделился Борис.

За все время войны Григорьев был ранен три раза. Последнее ранение было в ногу, из-за которого он попал в госпиталь, где и встретил День Победы.

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