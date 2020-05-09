Это не конец: завершился проект Россотрудничества и Sputnik Абхазия "Письмо ветерану"

СУХУМ, 9 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Совместный проект Россотрудничества и информационного агентства Sputnik Абхазия "Письмо ветерану" завершился в субботу 9 мая.

По словам помощника руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгения Павлова, после акции "Урок мужества" около 30 учеников школ Сухума и Гулрыпша написали письма ветеранам Великой Отечественной войны. С некоторыми из них он успел ознакомиться, и был приятно удивлен тем, с каким интересом и нежностью дети обращались в своих письмах к ветеранам.

"Очень трогательно читать такие эмоциональные письма от детей, потому что их поколение практически не сталкивалось с ветеранами. Далеко не каждый из них застал живыми ветеранов, и возможности услышать о войне от первоисточника у них было мало, но дети настолько проникновенно пишут, что складывается впечатление, что они многое знают об этой войне", - поделился впечатлениями Павлов.

Проект "Письмо ветерану" стартовал вначале апреля 2020 года и он мог бы стать масштабнее, если не пандемия коронавируса и введенные в стране ограничительные меры. Планировались, что дети лично зачитают эти письма героям войны, но от этой идеи пришлось отказаться.

"Здесь нас выручило информационное агентство Sputnik Абхазия, в радиоэфирах которого эти письма были зачитаны, и их услышала вся страна. Конечно, писем могло быть и больше, но школы закрылись и детям пришлось приспосабливаться к новым условиям", - сказал Павлов и добавил, что в будущем проект будет улучшен и расширен.

Выпускающий редактор радио Sputnik Абхазия Елена Бекренева отметила, что по намеченному плану дети должны были прийти в студию и зачитать свои письма, но из-за коронавируса не удалось реализовать идею в полном объеме. Всего в эфире радио зачитали 18 писем.

"Все пришлось делать удаленно. У кого-то из детей был доступ к ресурсам, и они смогли прочитать свои письма. С остальными помогли участники детской студии при РУСДРАМе, руководитель которой Джамбул Жордания откликнулся на нашу просьбу и смог быстро сориентировать своих воспитанников. Также письма читали дети сотрудников радио Sputnik и наша коллега, финалистка конкурса "Ты Супер", ведущая программы - "Нетрудный возраст" Валерия Адлейба", - рассказала Бекренева.

Она также с сожалением отметила, что пока готовился проект, один из адресатов не дождался письма, написанного школьником. Им был ветеран Великой Отечественной войны Бронислав Башков.

Некоторые письма были переданы лично в руки ветеранов, добавила Бекренева.

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