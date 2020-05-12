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Три новых случая коронавируса зафиксированы в Абхазии

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (443)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200512/1030114707/Tri-novykh-sluchaya-koronavirusa-zafiksirovany-v-Abkhazii.html

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии прошли тридцать девять человек.

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. У троих человек подтвержден диагноз коронавирус, сообщает оперативный штаб Абхазии по защите населения от COVID-19. 

Заболевшие - студенты российских ВУЗов, которые недавно вернулись на родину и находились на карантине в гостинице "Айтар".

Отмечается, что в ближайшее время они будут отправлены в Гудаутский госпиталь. 

Семеро пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус, продолжают получать лечение в Гудаутской больнице. По сообщениям врачей, их состояние прежнее, без отрицательной динамики. 

На сегодняшний день в гостинице "Айтар" в Сухуме на карантине находятся 256 граждан, вернувшихся из-за рубежа, из которых 216 курсантов, обучающихся в военных учебных заведениях России.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (443)


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