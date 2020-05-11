Свой этаж никто не покидает: как живут на изоляции абхазские курсанты

Всего на территории обсервационного учреждения в Абхазии на изоляции к 11 мая находятся 232 человека.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Изолированные курсанты чувствуют себя хорошо и по большей части не нарушают предписанных правил, рассказал в интервью радио Sputnik директор обязательного карантинного объекта в Сухуме Тимур Адлейба.

"Никто этаж свой не покидает. Бывает, что они выходят из номеров и между собой общаются, но каждый день к ним обращаются представители Минобороны с разъяснениями. Я понимаю, сидеть тяжело, ребята молодые. А так, ребята поют по вечерам, играют на гитаре, живут полноценной жизнью, как в хороший курортный сезон", - сказал он.

Территорию, как отметил Адлейба, постоянно патрулируют представители Минобороны, которые контролируют соблюдение карантина.

По словам директора гостиницы "Айтар", в которой размещены курсанты, родители со студентами не контактируют и оставляют еду у проходной. Некоторым курсантам предоставляют еду из столовой гостиницы, ассортимент меняется ежедневно и включает в себя горячие и мясные блюда.

Помощь оказывают волонтеры, которые разносят изолированным еду и следят за соблюдением предписанных правил. Сейчас их всего четверо - двое медиков и двое сотрудников Министерства обороны Абхазии.

Все волонтеры, работающие непосредственно с курсантами, разносят еду и посылки в специальном "обмундировании", подчеркнул Адлейба.

"Пару дней назад была заминка, одни волонтеры ушли, а другие еще не успели прийти. Если бы людей было больше, было бы легче. Очень много передач от родственников, если не успевают разносить еду - начинаются звонки. Но, в общем, справляемся", - добавил он.

К 11 мая на изоляции в гостинице "Айтар" находятся 232 человека, 204 из них - курсанты военных вузов России, 25 человек - курсанты МВД, двое сотрудников Центра специального назначения СГБ и двое гражданских лиц. Первая группа военных курсантов должна выехать из гостиницы 14 мая.

8 мая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о четырех случаях заражения из числа прибывших в Абхазию курсантов. Больные были доставлены в Гудаутскую больницу. На следующий день подтвердилось еще два случая.

В понедельник 11 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщил о еще одном подтвержденном диагнозе.

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