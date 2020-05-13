Россия подписала с Абхазией и Южной Осетией соглашение о бюджетных инвестициях

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Россия подписала соглашение с Абхазией и Южной Осетией об осуществлении бюджетных инвестиций и поддержке инвестиционной деятельности республик, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
Документ подписал первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич, Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии Игорь Ахба и Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии Знаур Гассиев.
В рамках соглашения предусматривается финансирование строительства объектов инфраструктуры для социально-экономического развития республик в сферах культуры, образования, здравоохранения и государственного управления.
"Новые двусторонние соглашения с республиками - это еще один шаг для дальнейшего развития договорно-правовой базы России с Южной Осетией и Абхазией, которая станет существенным вкладом в развитие республик и повышение уровня жизни их жителей", - отметил Михаил Бабич.
Развитие двустороннего сотрудничества Абхазии и России осуществляется в соответствии с Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.
Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества между Абхазией и Россией включает более 100 документов различного уровня.
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