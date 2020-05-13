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Россия подписала с Абхазией и Южной Осетией соглашение о бюджетных инвестициях

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200513/1030117399/Rossiya-podpisala-s-Abkhaziey-i-Yuzhnoy-Osetiey-soglashenie-o-byudzhetnykh-investitsiyakh.html

Документ предусматривает исполнение обязательств России для реализации социально-экономического развития республик в рамках ранее подписанных договоров о союзничестве и стратегическом партнерстве.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Россия подписала соглашение с Абхазией и Южной Осетией об осуществлении бюджетных инвестиций и поддержке инвестиционной деятельности республик, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Документ подписал первый замминистра экономического развития России Михаил Бабич, Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии Игорь Ахба и Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии Знаур Гассиев.

В рамках соглашения предусматривается финансирование строительства объектов инфраструктуры для социально-экономического развития республик в сферах культуры, образования, здравоохранения и государственного управления.

"Новые двусторонние соглашения с республиками - это еще один шаг для дальнейшего развития договорно-правовой базы России с Южной Осетией и Абхазией, которая станет существенным вкладом в развитие республик и повышение уровня жизни их жителей", - отметил Михаил Бабич.

Развитие двустороннего сотрудничества Абхазии и России осуществляется в соответствии с Договором о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества между Абхазией и Россией включает более 100 документов различного уровня.

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