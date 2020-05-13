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Республиканская детская больница впервые получила реанимобиль

© Foto / Министерство здравоохранения РА
В Абхазии
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46520
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200513/1030117563/Respublikanskaya-detskaya-bolnitsa-poluchit-reanimobil.html

Стоимость реанимобиля, приобретенного Кабмином Абхазии для детской больницы, составила 9 050 700 рублей.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Республиканская детская больница получила автомобиль скорой медицинской помощи, укомплектованный мобильным реанимационным комплексом для транспортировки новорожденных с аппаратом ИВЛ, сообщает пресс-служба Минздрава. 

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил, что специализированный транспорт поможет медикам добиваться успеха в выполнении ежедневных задач. 

"Наличие  современных реанимационных комплексов крайне важно как для всей медицины в целом, так и для неонатологии в частности", - сказал Цахнакия.

© Foto / Министерство здравоохранения РА
Автомобиль скорой медицинской помощи, укомплектованный мобильным реанимационным комплексом

Приобретение реанимобиля осуществлено в рамках межведомственной целевой программы "Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений".

В 2020 году на финансирование этой программы предусмотрено в республиканском бюджете 15 миллионов рублей.

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