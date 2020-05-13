Республиканская детская больница впервые получила реанимобиль

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Республиканская детская больница получила автомобиль скорой медицинской помощи, укомплектованный мобильным реанимационным комплексом для транспортировки новорожденных с аппаратом ИВЛ, сообщает пресс-служба Минздрава.
Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия отметил, что специализированный транспорт поможет медикам добиваться успеха в выполнении ежедневных задач.
"Наличие современных реанимационных комплексов крайне важно как для всей медицины в целом, так и для неонатологии в частности", - сказал Цахнакия.
Приобретение реанимобиля осуществлено в рамках межведомственной целевой программы "Централизованное приобретение служебных автотранспортных средств для органов государственной власти и учреждений".
В 2020 году на финансирование этой программы предусмотрено в республиканском бюджете 15 миллионов рублей.
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