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Цахнакия: за три квартала 2019 года в Абхазии родилось 1262 ребенка

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В Абхазии
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Министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия подвел итоги работы за 2019 год на пресс-конференции на Абхазском телевидении.

СУХУМ, 11 дек – Sputnik. За три квартала текущего года, по данным Минздрава Абхазии, родилось 1262 ребенка, сказал на пресс-конференции на Абхазском телевидении министр здравоохранения и социального обеспечения Тамаз Цахнакия.

Для сравнения в 2018 году в родильных учреждениях Абхазии родилось около 1700 детей.

Полис ОМС, архивное фото
© Sputnik / Тарас Литвиненко
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"О количестве родившихся детей в российских медучреждениях в этом году мы пока сказать не можем ", - подчеркнул он.

Министр считает, что причин, по которым граждане Абхазии уезжают на роды в Российскую Федерацию, несколько.

"Во-первых, материнский капитал при наличии российского гражданства - это существенный фактор. Во-вторых, если в ходе наблюдения беременности выявляются те или иные проблемы, связанные с состоянием здоровья матери и ребенка, то, конечно, им рекомендуется выезжать в специализированные учреждения родовспоможения", - сказал Цахнакия.

Если это происходит в Абхазии, то возникают определенные проблемы, сказал министр. 

"В следующем году мы приобретем реанимобиль, который будет оснащен всем необходимым оборудованием, инкубатором, аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы новорожденного можно было безопасно в положенные сроки транспортировать в лечебные учреждения", - сказал он.

Рассказывая о планах Минздрава Абхазии, Тамаз Цахнакия отметил, что в ведомстве думают над организацией медицинского страхования в республике. Министр подчеркнул, что это сложный вопрос, но решаемый, и есть определенные модели, которые приемлемы для республики.

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Теги:
Тамаз Цахнакия, Министерство здравоохранения Абхазии


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