Сквозь закрытые границы: как доставляют посылки из России в Абхазию

Международная пандемия коронавируса ограничила не только передвижение людей, но и повлияла на график доставки посылок.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Доставка посылок в Абхазию из России и других стран в связи с введением ограничительных мер производится два раза в месяц, рассказал в интервью Sputnik исполняющий обязанности замначальника Государственного комитета Абхазии по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию Лаша Шамба.

"Прием и поставка посылок осуществляются по полноценному межгосударственному договору. В связи с ужесточением правил на российско-абхазской границе, обмен сейчас происходит не так как раньше - раз в 10 дней, но эти обстоятельства от нас не зависят. Обмен посылками происходит реже, так как если машина из России заезжает в Абхазию, то сотрудники почты, находящиеся в ней, попадают на двухнедельную изоляцию", - объяснил он.

По словам Шамба, отделения почты Абхазии сейчас работают в укороченном графике с 9:00 до 13:00.

Несмотря на закрытие государственной границы с Россией, у жителей Абхазии все же остается возможность получить или отправить посылку, даже крупногабаритную. Свои услуги предлагают транспортные компании. По словам консультантов, посылки из России в Абхазию приходят два, три, а то и четыре раза в неделю.

Цены компании предлагают разные. В одной из них посылка до пяти килограммов обойдется в 1000 рублей, за каждый дополнительный килограмм придется доплачивать 150 рублей. Есть варианты и дешевле 1000 рублей до 10 килограммов, от 10 до 20 килограммов - 2000 рублей.

По решению премьер-министра Абхазии Александра Анкваб в целях нераспространения коронавируса до 15 мая на российско-абхазской границе действуют серьезные ограничения, для иностранных граждан (за исключением аккредитованных сотрудников дипучреждений и военнослужащих, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки) въезд в страну закрыт.

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