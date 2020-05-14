Несколько районов Сухума останутся без воды 15 мая

Приказы о назначениях исполняющего обязанности главы УВД Гагрского района и исполняющего обязанности руководителя ОВД по Гудаутскому району подписал министр внутренних дел Дмитрий Дбар.

14 мая 1945 года родился первый президент Абхазии Владислав Ардзинба, сегодня ему исполнилось бы 75 лет. О том, каким человеком он был, вспоминают люди, которым довелось с ним работать.