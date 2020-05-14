Несколько районов Сухума останутся без воды 15 мая

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без воды 15 мая из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".
В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться МУП РСУ администрации города Сухум, будет прекращена подача питьевой воды в районе "Колоса", вокзала, Лечкопа, ВИЭМа, рынка, а также центральной части города, говорится в сообщении.
Воды не будет с 00:00 до 18:00, отметили в "Водоканале".
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