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Несколько районов Сухума останутся без воды 15 мая

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200514/1030128047/Neskolko-rayonov-Sukhuma-ostanutsya-bez-vody-15-maya.html

Отключения воды в столице Абхазии связаны с ремонтом системы водоснабжения, воды в нескольких районах не будет с полуночи до 18 часов.

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Часть Сухума останется без воды 15 мая из-за ремонтных работ, сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".

В связи с ремонтными работами, которые будут проводиться МУП РСУ администрации города Сухум, будет прекращена подача питьевой воды в районе "Колоса", вокзала, Лечкопа, ВИЭМа, рынка, а также центральной части города, говорится в сообщении.

Воды не будет с 00:00 до 18:00, отметили в "Водоканале".

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