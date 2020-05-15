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Суд смягчил меру пресечения фигуранту дела о погоне со стрельбой в Сухуме

© Depositphotos / Belchonock
В Абхазии
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136606
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200515/1030134806/Sud-smyagchil-meru-presecheniya-figurantu-dela-o-militseyskoy-pogone-so-strelboy-v-Sukhume.html

Генеральная прокуратура не согласна с решением Сухумского горсуда и намерена обжаловать его в течение трех дней в кассационной коллегии Верховного суда.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Сухумский городской суд отказал в ходатайстве Генпрокуратуре, просившей продлить на два месяца арест Гарри Авидзба задержанного вместе с еще несколькими людьми 16 марта после ночной милицейской погони со стрельбой, которая началась в Сухуме и продолжилась в близлежащих селах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Решением суда Авидзба избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, он был отпущен из-под стражи в зале суда.

"Ходатайство о продлении ранее избранной меры пресечения в виде заключения под стражу было аргументировано следователем тем, что Авидзба ранее неоднократно судим, находился в момент совершения преступлений на испытательном сроке, вину в предъявленном обвинении не признает. Однако, несмотря на изложенные аргументы, суд не усмотрел в судебно-контрольных материалах достаточно оснований для продления меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Абхазии.

С постановлением Сухумского городского суда Генеральная прокуратура не согласна и в течение трех дней намерена внести кассационное представление в Кассационную коллегию Верховного суда страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Погоня и перестрелка: возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудников МВД

По данным следствия, 16 марта около двух часов ночи сотрудники угрозыска пытались остановить за превышение скорости в Сухуме автомобиль марки Toyota Noah без номеров. В результате началась погоня, пассажир преследуемого автомобиля сделал несколько выстрелов в воздух. 

Погоня по Сухуму продолжилась в селе Яштуха Сухумского района, где нарушители обстреляли служебный автомобиль. После этого им удалось скрыться с места происшествия. Позже Toyota Noah была обнаружена сожженной в селе Каманы. Как выяснилось, машина была угнана 12 марта у жителя Сухума.

Нарушители, пересев на автомобиль марки Mazda-6 без номерных знаков, пытались покинуть территорию Сухумского района, однако милиция снова начала преследование. Преступники бросили машину в одном из тупиков села Яштуха и пытались скрыться, избавившись от оружия, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. 

Здание Верховного суда
© Sputnik / Томас Тхайцук
Верховный суд объяснил смягчение меры пресечения Зухба, Квадзба и Авидзба

17 марта 2020 года прокуратурой Сухумского района в отношении Гарри Авидзба было возбуждено уголовное дело  по статьям "применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти". 

Вместе с Авидзба были также задержаны Мизан Зухба, Айнар Зухба и Аслан Зухба, против которых были заведены дела по статьям "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов" и "незаконное ношение, хранение, перевозка огнестрельного оружия в составе группы лиц".

30 марта 2020 года Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда была рассмотрена и удовлетворена кассационная жалоба адвоката Мизана Зухба. Мера пресечения для Зухба в виде заключения под стражу была отменена и он был освобожден из-под стражи в зале суда.

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