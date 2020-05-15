Аслан Барателия сохранил пост главы Гулрыпшского района

Встреча коллектива администрации Гулрыпшского района с президентом Абхазии Асланом Бжания прошла в пятницу 15 мая.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Президент Абхазии Аслан Бжания назначил главой администрации Гулрыпшского района Аслана Барателия, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Таким образом Барателия сохранил за собой пост главы района.

Аслан Барателия был назначен на должность главы администрации Гулрыпшского района в 2014 году и сменил на посту прежнего главу Тимура Эшба.

Аслан Барателия родился в 1961 году в селе Тамыш Очамчырского района.

По окончании Тамышской средней школы с 1977 года по 1979 год работал в Гагрском стройуправлении.

С 1979-1983 годы служил на Тихоокеанском флоте.

В 1983 году по направлению командования Тихоокеанского флота поступил в Харьковский государственный университет на исторический факультет, который окончил в 1989 году.

C 1989 по 1992 годы - председатель кооператива в Харькове.

Участник Отечественной войны 1992-1993 годов.

С 1993 года - глава администрации села Владимировка Гулрыпшского района.

с 1995 года - заместитель главы администрации Гулрыпшского района.

С 2004 по 2005 год - глава администрации Гулрыпшского района.

С февраля 2007 года - председатель Собрания Гулрыпшского района.

с 2014 года - глава администрации Гулрыпшского района

Женат, имеет двоих детей.

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