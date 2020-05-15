Абхазия стала самой посещаемой страной у россиян в первом квартале 2020 года

Россияне в первом квартале года совершили более 7,5 миллиона поездок за границу, это на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. С января по март 2020 года граждане России чаще всего совершали зарубежные поездки в Абхазию, следует из статистики пограничной службы ФСБ России. Такие данные приводятся на сайте Государственной статистики России.

В Абхазию в первом квартале года въехали 814 тысяч 925 россиян. Второе место заняла Финляндия - 813 тысяч 711 человек, третье - Украина, границу которой пересекли более 568 тысяч граждан России.

При этом в первом квартале года в Республику Абхазия въехали на 1,2% меньше россиян, чем за аналогичный отчетный период 2019 года.

Основной въездной поток иностранных граждан в Россию, пришелся на страны постсоветского пространства. Больше всего иностранцев въехало в Россию из Украины - 1,5 миллиона человек. Между тем, Китай, находившийся на пятой строке по въезду в прошлом году, уступил Киргизии, Финляндии, Армении и Абхазии.

Из Китая в Россию за три месяца 2020 года приехали 113 тысяч человек, из Абхазии - 136 тысяч (что на пять процентов больше, чем в первом квартале прошлого года).

По данным Ассоциации туроператоров России, "если общий въездной поток иностранцев в большинстве случаев сворачивался постепенно до момента полного закрытия границ Россией, то въездной туристический поток в первом квартале года буквально рухнул", сократившись более чем на 31%.

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