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Абхазия стала самой посещаемой страной у россиян в первом квартале 2020 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200515/1030141036/Abkhaziya-stala-samoy-poseschaemoy-stranoy-u-rossiyan-v-pervom-kvartale-2020-goda.html

Россияне в первом квартале года совершили более 7,5 миллиона поездок за границу, это на 10,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. С января по март 2020 года граждане России чаще всего совершали зарубежные поездки в Абхазию, следует из статистики пограничной службы ФСБ России. Такие данные приводятся на сайте Государственной статистики России. 

В Абхазию в первом квартале года въехали 814 тысяч 925 россиян. Второе место заняла Финляндия - 813 тысяч 711 человек, третье - Украина, границу которой пересекли более 568 тысяч граждан России.

При этом в первом квартале года в Республику Абхазия въехали на 1,2% меньше россиян, чем за аналогичный отчетный период 2019 года.

© Sputnik Марианна Кубрава
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Основной въездной поток иностранных граждан в Россию, пришелся на страны постсоветского пространства. Больше всего иностранцев въехало в Россию из Украины - 1,5 миллиона человек. Между тем, Китай, находившийся на пятой строке по въезду в прошлом году, уступил Киргизии, Финляндии, Армении и Абхазии.

Из Китая в Россию за три месяца 2020 года приехали 113 тысяч человек, из Абхазии - 136 тысяч (что на пять процентов больше, чем в первом квартале прошлого года).

По данным Ассоциации туроператоров России, "если общий въездной поток иностранцев в большинстве случаев сворачивался постепенно до момента полного закрытия границ Россией, то въездной туристический поток в первом квартале года буквально рухнул", сократившись более чем на 31%.

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