Абхазия вошла в тройку лучших направлений для отдыха с семьей

В Абхазии до 15 мая запрещены бронирования в гостиницах, санаториях, домах отдыха, а также осуществление экскурсионной деятельности из-за угрозы распространения коронавируса.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Абхазия вошла в тройку самых предпочтительных направлений для отдыха с семьей, согласно опросу, проведенному среди пользователей соцсетей российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Первое место у опрошенных россиян занял Крым, там отдых с семьей предпочитают 57,89%. Вторыми по привлекательности для семейных туристов оказались курорты Краснодарского края - 23,68%.

В Абхазию, по данным опроса, готовы поехать с семьей 8,95% туристов.

Всего российские туристы выделили девять направлений для отдыха с семьей:

Крым, 57,89%

Краснодарский край, 23,68%

Абхазия, 8,95%

Кавказские Минеральные Воды, 2,63%

Байкал, 2,11%

Ленинградская область, 1,58

Алтайский край, Башкирия и Калининградская область, 1,05%

Ранее на сайте Tvil.ru сообщалось, что Абхазия стала вторым по популярности направлением, где россияне хотели бы отдохнуть после снятия карантинных мер.

Граница Абхазии закрыта до 15 мая для въезда иностранных граждан из-за пандемии коронавируса.

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