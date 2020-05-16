Музей Искандера и навес на "Брехаловке": Беслан Эшба провел инспекцию на набережной

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. И.о. главы Сухума Беслан Эшба провел первую инспекцию набережной столицы. Он пешком прошел набережную от Красного моста до поворота на Маяк и поставил задачи профильным службам администрации, сообщает пресс-служба администрации Сухума.

Первое, на что обратил внимание и.о. главы столицы - мусор и некошеная трава.

"Уже трава подросла, наверное, надо хотя бы два раза в месяц косить, - обратился он к коммунальным службам. - Приводить в порядок детские площадки, чтобы там не было никакого мусора. Это надо делать каждый день".

В парке на набережной ранее в планах было возвести музей Фазиля Искандера. Беслан Эшба отметил, что этот вопрос все еще актуален, и этот музей может появиться в столице.

"Я помню эта идея была еще при Сергее Васильевиче (Багапш - ред.), и при Александре Золотинсковиче (Анкваб - ред.), чтобы здесь был музей Фазиля Искандера. Мы спросим, если идея еще имеет место, то здесь и предложим (построить - ред.)", - сказал Эшба.

Сопровождающие напомнили главе администрации, что раньше на этом месте стояла деревянная библиотека и, возможно, имеет смысл построить дом-музей в том же стиле, что и библиотека. И.о. главы Сухума ответил, что готов рассматривать предложения.

"А я со своей стороны буду спрашивать, есть ли какое-то мнение пока у руководителей республики. Это очень важное, историческое место, поэтому здесь должно быть место для посещения туристами", - подчеркнул он.

© Foto / Администрация города Сухум И. о. главы Администрации города Сухум Беслан Эшба провел инспекцию набережной столицы.

Беслан Эшба обратил внимание на памятники и фонтаны, которые страдают от рук вандалов, и которые требуют обслуживания, в том числе необходимо привести в порядок стену, котора является фоном знаменитого фонтана с грифонами.

"Поговорить с владельцами (гостиницы "Рица" - ред.). То, что мы можем - делаем сами, а то что не можем - пусть подключаются. Здесь согласен с решением, что нужно привести в порядок. Еще нужно урегулировать подачу воды в фонтане", - сказал глава Сухума.

Беслан Эшба поручил починить и тротуарную плитку, которая деформировалась из-за корневой системы деревьев.

"Каждый корень, который выходит наружу, чтобы по нему дали заключение - что можно делать и что нельзя, чтобы не навредить растениям", - подчеркнул он.

Беслан Эшба поручил обезопасить аварийные, не функционирующие причалы, "чтобы мы не получили тут ЧП".

Эшба встретился и с завсегдатаями "Брехаловки", которые передали свои пожелания по благоустройству набережной. Одно из них - постройка навеса, чтобы в непогоду посетители знаменитой кофейни не покидали свои места. И.о. главы Сухума обещал привлечь лучших дизайнеров и архитекторов, чтобы удовлетворить их просьбу.

Во время инспекции, глава столицы принял решение поставить шлагбаумы, чтобы машины не заезжали на набережную, не портили газоны и не загораживали тротуар для пешехода.

© Foto / Администрация города Сухум И. о. главы Администрации города Сухум Беслан Эшба провел инспекцию набережной столицы.

"Давайте это сделаем в оперативном характере", - поручил он.

Эшба обратил внимание и на объекты выносной торговли. Он поручил прекратить торговлю там, где это неприемлемо. А те объекты, где торговля не запрещена, глава столицы поручил привести в надлежащий вид.

Хозяев заброшенной стройки на набережной Эшба поручил пригласить для беседы в администрацию столицы.

В конце инспекции мэр отметил, что все недочеты должны быть устранены - начинается летний сезон, и потому главное место отдыха для жителей и гостей столицы не должно быть в неприглядном состоянии.

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