МЧС Абхазии провело дезинфекцию пропускного пункта "Псоу"

На сегодняшний день в республике зафиксировано 17 случаев коронавирусной инфекции. Все пациенты проходят лечение в Гудаутской больнице.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории КПП "Псоу" площадью 800 квадратных метров, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятия проведены силами личного состава пожарно-спасательных частей Гагры в целях предупреждения распространения коронавируса в Абхазии.

В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу" © Foto / МЧС РА

В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу" © Foto / МЧС РА 1 / 2 © Foto / МЧС РА В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу"

В Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, вернувшиеся из России, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, и семья из трех человек из Сухума.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации призывает граждан соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.

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