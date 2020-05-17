МЧС Абхазии провело дезинфекцию пропускного пункта "Псоу"

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории КПП "Псоу" площадью 800 квадратных метров, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятия проведены силами личного состава пожарно-спасательных частей Гагры в целях предупреждения распространения коронавируса в Абхазии.
- В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу"© Foto / МЧС РА
- В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу"© Foto / МЧС РА
В Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, вернувшиеся из России, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, и семья из трех человек из Сухума.
В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.
Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации призывает граждан соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.
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