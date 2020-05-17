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МЧС Абхазии провело дезинфекцию пропускного пункта "Псоу"

© Foto / МЧС РА
В Абхазии
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18102
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200517/1030148460/MChS-Abkhazii-provelo-dezinfektsiyu-propusknogo-punkta-Psou-.html

На сегодняшний день в республике зафиксировано 17 случаев коронавирусной инфекции. Все пациенты проходят лечение в Гудаутской больнице.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. МЧС Абхазии провело дезинфекцию территории КПП "Псоу" площадью 800 квадратных метров, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятия проведены силами личного состава пожарно-спасательных частей Гагры в целях предупреждения распространения коронавируса в Абхазии.

  • В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу"
    © Foto / МЧС РА
  • В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу"
    © Foto / МЧС РА
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© Foto / МЧС РА
В рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, МЧС республики провело дезинфекцию территории КПП "Псоу"

В Абхазии зафиксировано 17 случаев COVID-19. 13 заболевших - студенты, вернувшиеся из России, еще один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, и семья из трех человек из Сухума.

В апреле инфекция была выявлена у трех жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации призывает граждан соблюдать режим карантина и самоизоляции, не покидать свои дома без острой необходимости.

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