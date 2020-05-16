Усилили наркоконтроль: МВД Абхазии проверило грузовики на границе с Россией

Мероприятия по борьбе с незаконным оборотом наркотиков на абхазо-российской границе прошли с использованием служебных собак, такие рейды будут проводиться регулярно.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Сотрудники Министерства внутренних дел Абхазии в рамках усиления мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков провели досмотр грузовых автомобилей на границе с Россией с использованием служебных собак, сообщает пресс-служба МВД республики.

Как сообщается, такие мероприятия "с целью выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия" будут проводиться системно.

"Несмотря на совершенствование и внедрение в деятельность органов внутренних дел различных специальных технических средств, способствующих раскрытию преступлений - служебные собаки остаются незаменимыми помощниками в работе оперативных служб", - заключили в МВД.

30 апреля в Абхазии был назначен новый глава Министерства внутренних дел Дмитрий Дбар, который назвал борьбу с торговлей наркотиками одним из приоритетов в своей работе.

5 мая в изоляторе временного содержания МВД Абхазии, по указанию нового министра, прошла проверка, в ходе которой у заключенных были изъяты запрещенные предметы: колюще-режущие предметы, сотовые телефоны и лекарственные препараты.

10 мая сотрудники отдела собственной безопасности МВД Абхазии совместно с управлением уголовного розыска республики задержали лейтенанта милиции, в машине, которую он вел, был обнаружен метадон.

Читайте также: