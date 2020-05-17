18:08 17 Мая 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.21
  • EUR79.13
Поиск
Гудаутская больница.

Главный терапевт Абхазии рассказала о состоянии семьи из Сухума с COVID-19

© Фото : Рада Ажиба
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (466)
33001
Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200517/1030150558/Glavnyy-terapevt-Abkhazii-rasskazala-o-sostoyanii-semi-iz-Sukhuma-s-COVID-19.html

У троих граждан Абхазии, приехавших на родину из Сочи, в субботу 16 мая подтвердился диагноз коронавирус.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. У мужчины и женщины с диагнозом COVID-19 пневмония, у их дочери в настоящий момент клинических проявлений болезни нет, рассказала в интервью радио Sputnik главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия. 

© Sputnik / Томас Тхайцук
Медицина не справится: санврач Гудауты предупредила, чем грозит несоблюдение самоизоляции

По ее словам, в Абхазии члены семьи находились уже неделю. Арчелия отметила, что у главы семьи, которому 63 года, диагностирована пневмония.

Из-за кислородной недостаточности ему проводят соответствующую терапию, к тому же у мужчины хроническое заболевание - сахарный диабет - и избыточный вес. 

"Состояние его жены лучше. Ей 62 года, у нее также пневмония, но нет кислородной недостаточности и высокой температуры. Дочка в хорошем состоянии, у нее нет температуры. Но мы не знаем, сколько дней она является носителем вируса. Мы провели компьютерную томографию, легкие у нее чистые", - рассказала она.

Главный терапевт отметила, что члены семьи обращались в больницы Абхазии и контактировали с врачами. Врачи отправлены на самоизоляцию. 

"Женщина обратилась к нам в больницу (Республиканская больница - прим.). Мы сделали ей томографию, мне сразу же позвонил врач и сообщил о состоянии. Затем мы взяли анализы и изолировали мать и дочь в инфекционной больнице. В 9 вечера получили результаты анализов, и после того как получили положительный результат, они сразу же были отвезены в Гудаутскую больницу", - добавила Арчелия. 

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Семья из трех человек заболела коронавирусом в Сухуме

Сообщение о том, что семья из троих человек заболела коронавирусной инфекцией, поступило от оперштаба в субботу 16 мая. На данный момент все заболевшие изолированы в Гудаутской больнице. 

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

Читайте тажке:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (466)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Вдохновленные COVID: стрит-арт в разгар эпидемии
Супергерои в халатах: художница из Петербурга поддержала врачей
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться