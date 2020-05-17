Главный терапевт Абхазии рассказала о состоянии семьи из Сухума с COVID-19

У троих граждан Абхазии, приехавших на родину из Сочи, в субботу 16 мая подтвердился диагноз коронавирус.

СУХУМ, 17 мая - Sputnik. У мужчины и женщины с диагнозом COVID-19 пневмония, у их дочери в настоящий момент клинических проявлений болезни нет, рассказала в интервью радио Sputnik главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия.

По ее словам, в Абхазии члены семьи находились уже неделю. Арчелия отметила, что у главы семьи, которому 63 года, диагностирована пневмония.

Из-за кислородной недостаточности ему проводят соответствующую терапию, к тому же у мужчины хроническое заболевание - сахарный диабет - и избыточный вес.

"Состояние его жены лучше. Ей 62 года, у нее также пневмония, но нет кислородной недостаточности и высокой температуры. Дочка в хорошем состоянии, у нее нет температуры. Но мы не знаем, сколько дней она является носителем вируса. Мы провели компьютерную томографию, легкие у нее чистые", - рассказала она.

Главный терапевт отметила, что члены семьи обращались в больницы Абхазии и контактировали с врачами. Врачи отправлены на самоизоляцию.

"Женщина обратилась к нам в больницу (Республиканская больница - прим.). Мы сделали ей томографию, мне сразу же позвонил врач и сообщил о состоянии. Затем мы взяли анализы и изолировали мать и дочь в инфекционной больнице. В 9 вечера получили результаты анализов, и после того как получили положительный результат, они сразу же были отвезены в Гудаутскую больницу", - добавила Арчелия.

Сообщение о том, что семья из троих человек заболела коронавирусной инфекцией, поступило от оперштаба в субботу 16 мая. На данный момент все заболевшие изолированы в Гудаутской больнице.

За весь период пандемии в Абхазии было зафиксировано 20 случаев COVID-19. По уточнениям оперштаба по защите населения от коронавируса, в настоящее время часть заболевших - студенты, вернувшиеся из России, один заразившийся - военнослужащий Седьмой российской базы, прибывший из Дагестана, двое из ранее подтвержденных на коронавирусную инфекцию граждан – жители Бамборы, прибывшие из Москвы, и семья из трех человек - жители Сухума, прибывшие из Сочи.

В апреле инфекция была выявлена у троих жителей Гагры, двое заболевших выздоровели после лечения в Гудаутском госпитале, одна пациентка, женщина 1925 года рождения, скончалась.

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