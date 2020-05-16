Покончить как с оспой: вирусолог рассказал, как пытаются лечить от коронавируса

По мнению вирусологов, при терапии коронавируса уместно применять препараты, которые были разработаны против гриппа и дали хорошие результаты. Однако идеальный способ расправиться с вирусом - придумать вакцину.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. В терапии при коронавирусной инфекции применяют разные подходы, рассказал на радио Sputnik вирусолог, академик Анатолий Альштейн.

При этом, по его словам, лекарства могут быть из числа тех, что помогают от других вирусных инфекций, так как у вирусов есть общность в определенных свойствах.

"Можно надеяться на то, что лекарства эти будут эффективны против коронавируса, но таких очень мало", - отметил Альштейн.

В терапии уместно применять и препараты, которые был разработаны против гриппа, и показали хорошие результаты. Тем более, что эти лекарства уже испытаны и оно разрешены к применению. А сама процедура получения такого разрешения - процесс сложный и долгий, может занимать годы.

"Если препарат уже был одобрен для какой-то болезни, то его начинают испытывать и в этом случае. Но вообще очень мало шансов, что полностью эффективный препарат против нового вируса будет найден среди старых препаратов ", - отмечает вирусолог.

В пример он приводит лекарства для ВИЧ-инфицированных, которыми также пытаются лечить коронавирус. По словам Альштейна, специалисты много лет трудились над разработкой препаратов против ВИЧ-инфекции. Разработали ряд препаратов, которые позволяют лечить хронически инфицированных, при приеме таких препаратов вирус ведет себя спокойно и человек может прожить достаточно долгую жизнь.

"Такие препараты испытали против коронавируса. Коронавирусы - это тоже РНК-содержащие, как и возбудитель ВИЧ-инфекции. Но это совершенно разные семейства вирусов. Препараты против ВИЧ показывают у коронавирусных какие-то результаты, но небольшие", - сказал вирусолог.

Кроме медикаментозного, есть и другие, специфические подходы к лечению коронавирусной инфекции. Например, применение плазмы.

"Но главная задача в борьбе с коронавирусом - это, конечно, вакцины. Особенно важно разработать живую вакцину, которая была бы эффективной и которая поможет покончить с коронавирусом примерно так же, как и покончили с полиомиелитом, корью, натуральной оспой", - добавил академик.

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